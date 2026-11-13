Karina Milei celebró el traslado de los últimos presos de Devoto: "Semana histórica"

La cárcel de Villa Devoto quedó vacía y el gobierno nacional celebró el cierre de uno de los establecimientos penitenciarios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. A través de sus redes sociales, Karina Milei destacó la finalización del operativo, luego de que los últimos 69 internos fueran trasladados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, y calificó la jornada como una “semana histórica”.

Afirmó que, “a pesar de las dudas de algunos”, el Gobierno cumplió con “un reclamo de muchos años de los vecinos de Devoto”. Además, apuntó a lo que viene y planteó que ahora comienza una nueva etapa para el barrio: “Recuperar este espacio para los vecinos y volver a integrarlo al barrio”.

Por último, felicitó a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien estuvo a cargo de la coordinación, y a las fuerzas federales que participaron del operativo de traslado.

Posteo de Karina Milei | Crédito: X @KarinaMileiOk

El operativo de traslado de los últimos internos de la cárcel | Crédito: Noticias Argentinas

La operación de vaciamiento de la cárcel comenzó el 11 de octubre y contempló el traslado de alrededor de 1.400 detenidos a lo largo de cinco jornadas. La última etapa se completó este jueves a las 15.30, con un despliegue en el que participaron el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

A los últimos 69 internos se les postergó el traslado hasta un día después de la visita de León XIV, para que pudieran participar del encuentro con el Papa antes de ser derivado al complejo penitenciario de Marcos Paz.

Durante la visita, León XIV escuchó los testimonios de tres internos y les transmitió un mensaje de esperanza: "Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas", expresó el Pontífice.

También sostuvo que "el paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad".

| Crédito: Noticias Argentinas

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Cómo es la nueva cárcel de Marcos Paz

Los internos trasladados desde Devoto fueron derivados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, un establecimiento construido en un predio de 80 hectáreas y con capacidad para alojar a 2.232 personas. El complejo cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad y forma parte del plan para reorganizar el sistema penitenciario federal y descomprimir las dependencias de detención porteñas.

Además de recibir a los presos provenientes de Devoto, el Gobierno prevé trasladar allí a unos 350 detenidos que actualmente se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, a disposición de la Justicia federal.

El Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz | Crédito: Archivo

La puesta en funcionamiento del nuevo complejo permitió avanzar con un compromiso que Nación y Ciudad habían asumido en 2018, durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. El acuerdo contemplaba la construcción de una nueva cárcel en Marcos Paz para concretar el cierre del establecimiento de Villa Devoto, aunque las obras sufrieron demoras y distintas interrupciones antes de su finalización.

| Crédito: Archivo

Qué pasará con el predio de la cárcel de Devoto

El predio tiene una superficie de alrededor de 4,5 hectáreas y, por ahora, el proyecto que se había planteado entre Nación y Ciudad contempla destinar el 65% de la superficie a espacios públicos y el 35% restante a viviendas.

Sin embargo, la transformación todavía requiere definiciones administrativas y la aprobación de la Legislatura porteña, que deberá avanzar con la rezonificación necesaria para habilitar los nuevos usos.

Mientras se define el futuro de las tierras, organizaciones vecinales mantienen el reclamo para que la totalidad del predio se convierta en un parque público. A ese planteo se suma el pedido de preservar parte de las antiguas instalaciones como espacio de memoria por la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en marzo de 1978, cuando murieron 65 detenidos.

El predio de la histórica cárcel de Villa Devoto | Crédito: Archivo

MV