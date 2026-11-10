La CGT respaldó el mensaje de León XIV y señaló siete coincidencias con la doctrina sindical

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su respaldo a las palabras del papa León XIV sobre el mundo laboral y destacó los puntos de encuentro entre el pensamiento social de la Iglesia y los principios históricos del movimiento obrero argentino.

A través de un comunicado institucional publicado este martes 10 de noviembre, la central sindical retomó los principales conceptos planteados por el Pontífice durante su exposición del lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA). En ese marco, identificó siete ejes de coincidencia vinculados con la dignidad del trabajo, la justicia social, la organización sindical, los cambios tecnológicos y las responsabilidades del Estado.

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El documento también incluyó una propuesta para la Argentina: convocar a una mesa de diálogo entre trabajadores, empresarios y representantes del Gobierno con el objetivo de impulsar el empleo formal, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y fortalecer la producción nacional.

Los siete puntos de coincidencia entre la CGT y León XIV

Uno de los principales planteos compartidos es la defensa del trabajo como fuente de dignidad humana. La CGT sostuvo que la actividad laboral no puede quedar subordinada exclusivamente a las reglas del mercado y advirtió sobre los modelos económicos que dejan de lado las necesidades de las personas.

En esa línea, el documento reivindicó la justicia social como una condición para el desarrollo de la comunidad. También recordó conquistas históricas del movimiento obrero, entre ellas las vacaciones, la seguridad social, los salarios dignos y la negociación colectiva.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

Otro de los puntos estuvo relacionado con el papel de los sindicatos en la democracia. La central obrera defendió a las organizaciones gremiales como espacios de representación y protección de los trabajadores frente a las desigualdades. Además, consideró que la negociación colectiva es una herramienta fundamental para las relaciones laborales.

El comunicado también hizo referencia a los desafíos que plantean la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. En ese sentido, reclamó que los trabajadores y sus representantes tengan participación en las decisiones sobre la incorporación de estas herramientas a los procesos productivos.

Respecto del Estado, la CGT defendió su intervención en la promoción del empleo, la inclusión social y la regulación de la economía. El documento cuestionó las perspectivas que buscan reducir sus responsabilidades en materia laboral y social.

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La propuesta de la CGT para la Argentina

Entre los planteos del documento, la central sindical propuso conformar una mesa de diálogo que reúna a trabajadores, empresarios y autoridades estatales.

La iniciativa apunta a establecer acuerdos para promover el crecimiento económico a partir de la producción, generar puestos de trabajo formales y de calidad, recuperar los salarios reales y fortalecer tanto la industria como las economías regionales.

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También contempla la capacitación laboral frente a las transformaciones tecnológicas y la necesidad de que la expansión económica tenga un impacto concreto en las condiciones de vida de la población.

En el cierre, la CGT recuperó consignas históricas del movimiento obrero, como "Tierra, Techo y Trabajo" y "Paz, Pan y Trabajo". A partir de esos principios, reafirmó tres objetivos: recuperar el valor del empleo como fuente de dignidad, colocar la justicia social en el centro del desarrollo y fortalecer los espacios de diálogo institucional.

Qué dijo León XIV sobre el trabajo en la UCA

Las coincidencias señaladas por la CGT se produjeron después de la exposición que León XIV brindó el lunes 9 de noviembre en la Universidad Católica Argentina, donde abordó los desafíos del mundo laboral y el papel de las organizaciones sociales.

Durante su intervención, el Papa calificó el desempleo como "un drama" para quienes atraviesan esa situación y sostuvo que la economía debe estar al servicio de las personas. También defendió la función de los sindicatos y los movimientos sociales, en una línea de continuidad con el pensamiento de su antecesor, Francisco, a quien mencionó en distintos pasajes de su discurso.

Papa León XIV en la UCA | Crédito: AFP

El Pontífice, además, convocó a superar la polarización política y construir una "amistad social" a partir de la justicia y el diálogo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

En su mensaje, León XIV también reivindicó la justicia social, una expresión que fue cuestionada en reiteradas oportunidades por el presidente Javier Milei, quien llegó a definirla como "una aberración" y "robo".

LB/MSS