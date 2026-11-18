La senadora nacional Patricia Bullrich se refirió a los avances del Gobierno en el Congreso para modificar el sistema electoral y confirmó que el proyecto de reforma política dejará afuera las listas colectoras. “Las PASO se suspenden, ya es un hecho”, sostuvo Bullrich en "El País que se Viene", organizado por Somos Pymes este miércoles en La Rural.

La senadora también ponderó que se haya descartado el mecanismo de adhesiones entre listas. En ese sentido, cuestionó el sistema de colectoras y defendió la continuidad del modelo de representación proporcional D’Hondt, bajo el principio de que cada ciudadano tenga un solo voto.

Tras las negociaciones con los bloques aliados, el oficialismo más temprano conseguía ocho firmas para dictaminar en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, aunque le faltaban dos más para avanzar hacia el recinto con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027. De acuerdo con la información a la que accedió PERFIL, el proyecto incorpora además otras modificaciones al sistema electoral.

Patricia Bullrich, asuntos constitucionales 20261118 | Crédito: NA

La senadora recordó: "Siempre estuve en contra de las listas colectoras, listas de acople", y mencionó como ejemplo los sistemas electorales utilizados en algunas provincias como Formosa o Santa Cruz, donde la multiplicidad de boletas puede dificultar la elección. Para Bullrich, la eliminación de ese artículo permitió recuperar un esquema que considera más razonable y despejar uno de los principales obstáculos que enfrentaba la iniciativa.

Por otra parte, la jefa de la bancada libertaria hizo una reflexión sobre la experiencia electoral de Juntos por el Cambio en 2019, cuando el espacio sufrió una derrota frente al Frente de Todos. Bullrich contó que aquella noche se enteraron de que habían perdido por una diferencia de 15 puntos y señaló que esa experiencia le dejó una enseñanza sobre la importancia de mantener el contacto con la sociedad.

El Gobierno quitó las listas colectoras del proyecto de reforma electoral y logró dictamen para suspender las PASO

“Uno no puede vivir encerrado, tiene que caminar y hablar con todos”, planteó. Según explicó, el contacto directo permite registrar el clima social y advertir los cambios en las expectativas de los ciudadanos. En esa línea, dejó una advertencia hacia el oficialismo: si el objetivo es evitar un regreso al pasado, la condición indispensable es ganar las elecciones.

Finalmente, Bullrich destacó otro de los puntos que se mantuvieron en el proyecto de reforma electoral: Ficha Limpia. La senadora celebró que la iniciativa conserve esa disposición, que establece restricciones para las candidaturas de personas con condenas confirmadas en dos instancias.

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