Los metrodelegados anunciaron un nuevo paro de subtes para este jueves

Los metrodelegados anunciaron este martes un nuevo paro en las seis líneas del subte y el Premetro que se llevará a cabo el jueves desde las 21 hasta el cierre con el objetivo de protestar por el fallecimiento de un trabajador producto de la supuesta exposición al asbesto.

Según informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP,) el empleado fallecido se había desempeñado durante más de 32 años en uno de los talleres de la red, donde habría estado expuesto a este material cancerígeno. Desde el sindicato señalaron que más de 150 trabajadores fueron diagnosticados con distintas afecciones de salud que atribuyen a la presencia del mineral.

A través de un comunicado, la organización advirtió que el asbesto, un material altamente cancerígeno y prohibido desde hace más de 20 años, todavía permanece en la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

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“De esta manera queremos expresar nuestro dolor y repudio por una muerte que podría haberse evitado, y que es producto de una política criminal de la empresa concesionaria Emova y los gobiernos cómplices que pone en riesgo a millones de usuarios, vecinos y trabajadores”, manifestaron desde el gremio.

En ese sentido, los metrodelegados reclamaron que se cumplan las normas vigentes y exigieron el retiro del asbesto de toda la red, el reemplazo de las formaciones contaminadas y la inclusión de la totalidad de los trabajadores, tanto activos como jubilados, en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).

Además, entre sus demandas, solicitaron una reducción de la jornada laboral como media para disminuir el tiempo de exposición al mineral. Por último, anticiparon que continuarán con los reclamos para obtener respuestas por parte de la empresa concesionaria y las autoridades.





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