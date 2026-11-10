Los metrodelegados anunciaron un paro de subtes para este jueves

Los metrodelegados anunciaron este martes un nuevo paro en las seis líneas del subte y el Premetro que se llevará a cabo el jueves desde las 21 hasta el cierre, con el objetivo de protestar por el fallecimiento de un trabajador por aparente exposición al asbesto.

Según informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), el empleado fallecido se había desempeñado durante más de 32 años en uno de los talleres de la red, donde habría estado expuesto a este material cancerígeno. Desde el sindicato señalaron que más de 150 trabajadores fueron diagnosticados con distintas afecciones de salud que atribuyen a la presencia del mineral.

A través de un comunicado, la organización advirtió que el asbesto, un material altamente cancerígeno y prohibido desde hace más de 20 años, todavía permanece en la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

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“De esta manera queremos expresar nuestro dolor y repudio por una muerte que podría haberse evitado, y que es producto de una política criminal de la empresa concesionaria Emova y los gobiernos cómplices que pone en riesgo a millones de usuarios, vecinos y trabajadores”, manifestaron desde el gremio.

En ese sentido, los metrodelegados reclamaron que se cumplan las normas vigentes y exigieron el retiro del asbesto de toda la red, el reemplazo de las formaciones contaminadas y la inclusión de la totalidad de los trabajadores, tanto activos como jubilados, en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).

Además, entre sus demandas, solicitaron una reducción de la jornada laboral como media para disminuir el tiempo de exposición al mineral. Por último, anticiparon que continuarán con los reclamos para obtener respuestas por parte de la empresa concesionaria y las autoridades.

En un nuevo comunicado, se aclaró que los trabajadores expuestos al asbesto tienen controles médicos periódicos, pero estos cesan una vez que los empleados se jubilan. "Nuestro sindicato viene reclamando hace años que los jubilados continúen en vigilancia médica, para detectar a tiempo las enfermedades derivadas de la contaminación", denunció la AGTSyP.

Paro de subtes

Qué respondió Emova tras la muerte del trabajador

Ante el fallecimiento, Emova expresó sus condolencias por la muerte de Oscar Pauer, quien trabajó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.

En un comunicado, la concesionaria ratificó que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan representantes gremiales y autoridades del Gobierno porteño.

Además, informó que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire en las áreas de trabajo del subte y aseguró que los resultados fueron adecuados para la salud. Según sostuvo, los controles están a cargo de instituciones y laboratorios especializados, validados por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad.

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PC/ML