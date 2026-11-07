Máxima expectativa y tensión en el Gobierno por la llegada del Papa a la Argentina

No son horas para nada sencillas en el Gobierno. La llegada del Papa León XIV este domingo a la Argentina, y la múltiples idas y vueltas con el Vaticano, alteraron nervios e incrementaron expectativas. A tal punto que el oficialismo ya pidió un adelanto del discurso del Sumo Pontífice para no llevarse ningún tipo de sorpresas, como anticipó PERFIL.

En la Casa Rosada le reconocieron a este medio que la Argentina estará por tres días ante los ojos del mundo porque recibe, nada más ni nada menos, “al personaje más poderoso del planeta”. Lo que obligó a estar encima de todos los detalles acerca de la logística y seguridad, siempre con la venia de las autoridades del Vaticano a cargo de la gira papal. Cada movimiento estuvo coordinado con la Santa Sede.

Hay funcionarios que lucen cansados y reconocen que no ven la hora de que llegue el 12 de noviembre, fecha en la que el máximo líder de la Iglesia Católica parte rumbo a Perú para continuar con su travesía sudamericana. El sentimiento es reciproco en la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la institución que reúne a todos los obispos católicos de la Argentina. Porque en ese ámbito se incrementó el trabajo de manera exponencial para cuidar al Papa, con muchas horas dedicadas a la comunicación de cada paso del líder.

Diario PERFIL publicará este domingo una edición especial de L'Osservatore Romano en español por la llegada del Papa

"Ya quiero que se vaya", le comentó entre risas un funcionario a este medio durante la semana, cuando aún faltaban varios días para la llegada del Papa.

Si bien hay agotamiento, en el Gobierno y en la Iglesia también señalan que el arribo del Papa y todo lo que conlleva significa “un momento de mucha plenitud interna”.

Es una manera de validar la tarea que realizan y, de paso, visibilizar agendas que hoy están opacadas. Por eso apareció en la voz del monseñor Marcelo Colombo, titular de la CEA, el pedido para que el Senado trate el proyecto de ludopatía que tiene media sanción en la Cámara de Diputados desde el 24 de noviembre de 2024 y puede perder estado parlamentario. En el oficialismo evitaron hacer comentarios sobre la iniciativa.

Por otro lado, en medio de estas idas y vueltas, el Gobierno hizo un reclamo particular: inició contactos para averiguar las líneas principales del discurso del jefe de la Iglesia Católica en el Palacio Libertad. Bajo la misión de no dejar detalles librados al azar, esta cuestión pesa en las filas libertarias. Porque existe la sensación de que se puede colar alguna crítica a la gestión de Javier Milei.

Milei recibirá al Papa el domingo, cuya visita al país es coordinada a nivel gobieron por Karina Milei. | Crédito: CeDoc

Aunque también convive otra línea en la administración de La Libertad Avanza. Es aquella que dice que la visita del Papa está alejada de la coyuntura política y es puramente pastoral. Subrayan que establecerá un mensaje regional en función de la gira que protagoniza sin atención a lo local.

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, lo dejó trascender ante los suyos. Con su hermano fuera del radar de la Iglesia, por tensiones previas que no tuvieron resolución, la poderosa funcionaria se convirtió en la tutora oficial de la estadía papal. Encabezó las mesas de organización con todas las juridiscciones que están involucradas en la gira del Santo Padre y se preocupó por mostrarse siempre al frente, incluso por arriba de aquellos integrantes del gabinete con mayor experiencia en este tipo de cuestiones.

La Iglesia argentina también se encargó de reforzar que el dirigente eclesiástico está lejos de la política local. Ese concepto estuvo reflejado en la última conferencia de prensa que ofreció previa a la llegada de León XIV. Consultado por los motivos por los cuales el Papa pisará la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, Colombo fue tajante: “Quiere estar cerca de la vulnerabilidad, el Papa se acerca como pastor, como Jesús se acercó a los enfermos. Y en cuanto a la visita a la cárcel, no se mete en la cuestión institucional solo quiere brindar un mensaje de esperanza cristiano”.

JPK/MC