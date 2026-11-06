Milei habla en La Rural en medio de la derrota de Trump, la renuncia de Peña y la tensión con Bullrich

Javier Milei encabeza este viernes, desde las 12.30, la tradicional reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el predio ferial de Palermo. Será su primera actividad pública después de volver de la Cumbre Iberoamericana en España, y se espera que repase ante la cúpula agropecuaria los lineamientos económicos de su gestión. “El Presidente va a hablar”, se limitaron a informar desde Casa Rosada. El encuentro coincide con el balance anual de las entidades del campo y con sus proyecciones para 2027, que será un año electoral. Es uno de los auditorios más afines al Gobierno, pero Milei llega con una agenda internacional incómoda sobre la que, por ahora, eligió no hablar.

Este jueves, Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay con un video publicado en X. Lo hizo minutos antes de que la Cámara de Diputados habilitara por unanimidad un juicio político en su contra, con el Partido Colorado ya sin respaldarlo. El detonante fue la caída del Ueno Bank, un banco digital del Grupo Vázquez, del que Peña fue socio comercial hasta marzo de 2025. En Balcarce 50 la respuesta fue el silencio: solo dijeron que están “monitoreando los acontecimientos”.

La Cancillería de Pablo Quirno no emitió ningún comunicado y Milei, siempre activo en redes, no escribió una línea. El mutismo contrasta con la cercanía entre ambos. Peña fue el primer mandatario de la región en reunirse con Milei, el 9 de diciembre de 2023, y el primero en visitarlo en la Casa Rosada. Según contabilizó PERFIL, ningún otro presidente del Mercosur se reunió tantas veces con él. Su caída completa una secuencia adversa para los aliados del Presidente en dos semanas: la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula en Brasil y la de Donald Trump en las elecciones de medio término, que dejaron a los demócratas con las dos cámaras del Congreso. La diferencia es que lo de Peña no fue una derrota electoral, sino el desenlace de un escándalo financiero que lo alcanzó de manera directa.

Milei y Peña, detrás de Trump, en la firma del Escudo de las Americas. | Crédito: CeDoc

El frente interno tampoco le da respiro. En un panel del Colegio de Abogados de la Ciudad en la Bolsa de Comercio, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, defendió a la prensa, uno de los blancos predilectos de Milei: “No conozco presidentes que no hayan sido cuestionados por la prensa. La obligación que tenemos es que la pregunta nos incomode”. También marcó distancia sobre las reglas electorales. “Acá cambiamos permanentemente el sistema electoral. No se puede hacer DNU para temas electorales”, advirtió. Y cerró con una frase que en el oficialismo se leyó en clave interna: “Necesitamos un país de previsibilidad, que no cambien las reglas todos los días”.

Las declaraciones llegan en plena disputa con Karina Milei, que impulsa a la senadora neuquina Nadia Márquez para reemplazar a Bullrich al frente de la bancada. Esta semana, la exministra mostró en sus oficinas a una docena de diputados propios, entre ellos Damián Arabia, que fue de los pocos libertarios en reaccionar ante la crisis paraguaya y le deseó al país vecino una “transición ordenada”.

El Gobierno todavía necesita a Bullrich en el Senado para el Presupuesto 2027, la reforma electoral y los pliegos judiciales. Con ese telón de fondo, Milei vuelve hoy a un escenario amigable. Lo que diga sobre la economía será lo previsible. Lo que calle sobre Asunción y sobre su propia tropa también dirá algo.

MC