Santiago Peña pidió una prórroga de 72 horas para el inicio del juicio político: el Congreso lo discutirá

Tras la convulsionada jornada del jueves, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió al Senado una prórroga de 72 horas en el proceso de juicio político que llevaría a su destitución, con el fin de preparar su defensa. En declaraciones radiales, el presidente de la cámara, Basilio "Bachi" Núñez, dijo que discutirán la solicitud, y dejó abierta la puerta a una aceptación de la renuncia.

Peña había renunciado en la tarde del jueves, acorralado por el escándalo de la caída del Banco Ueno, una entidad financiera en la que fue accionista. Sin embargo, el Congreso avanzó en un proceso de juicio político, con el fin de quitarle los fueros parlamentarios que le garantizarían inmunidad y otros privilegios.

Silencio en la Casa Rosada tras la renuncia de Santiago Peña, el socio sudamericano de Milei

El proceso se programó para comenzar este viernes a las 10, pero Peña solicitó una prórroga de 72 horas. Por medio de una nota dirigida al presidente del Congreso, adujo que el lapso de doce horas que se le había otorgado le resultaba "insuficiente" para preparar su defensa.

"Claramente al tratarse de un proceso en el cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido del proceso, entre ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir una abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa", argumentó Peña en el texto. "Sobre esta base, solicito se me conceda una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa".

Santiago Peña solicitó una prórroga de 72 horas en el comienzo del juicio político para preparar su defensa.

Peña compartió su pedido con la ciudadanía a través de un posteo en la red social X. "He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso."

Posteo de Santiago Peña en X donde comparte su pedido de prórroga al juicio político.

Y concluyó: "Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles."

El presidente del Senado de Paraguay aconseja aceptar la renuncia de Santiago Peña

El presidente del Senado, Basilio Núñez, adelantó en declaraciones a la radio AM 1020 que se muestra más proclive a aceptar la renuncia presentada por Peña. "Lo más sano es tratar y liquidar su renuncia", dijo. "Se puede tratar su renuncia, pero debe haber acuerdo de ambas cámaras, de los líderes y de los vicelíderes. Si él se libra del juicio político, puede retirar su renuncia". En otra entrevista enfatizó: "Vamos a tomar una decisión como bloque, a las diez. Yo no quisiera decir que vamos a aceptar o vamos a rechazar (el pedido). Vamos a ver también si hay precedentes".

Basilio "Bachi" Núñez, presidente del Senado de Paraguay.

"Quiero consultar con los colegas líderes de bancada la decisión. Yo no puedo negar que sea válido el derecho a la defensa de cualquier ciudadano, y que él quiera defenderse y estar presente", dijo Núñez a la AM 730. Y completó: "Creo que esto surgió por la necedad de un sector de la oposición, y hasta de colegas de mi propio partido, de no finiquitar una renuncia indeclinable y prolongar una situación que ya está decidida".

Si el Congreso diera marcha atrás en el proceso de juicio político y aceptara la renuncia de Peña, esto le otorgaría fueros parlamentarios y lo protegería de posibles procesos judiciales. El libelo que promovió el juicio político lo acusa de múltiples delitos, organizados en cinco ejes: conflicto de intereses, cooptación del Estado y desmantelamiento de la protección legal contra las “puertas giratorias”; manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios; sobrepaso de límites crediticios en Ueno Bank y presunto encubrimiento del Banco Central de Paraguay ; beneficio patrimonial indebido e indicios de enriquecimiento ilícito, afectación de la confianza en el sistema financiero y riesgo sistémico.

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