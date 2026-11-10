PolíticaLA VISITA DE LEÓN XIV

Misa de León XIV: polémica por el sector VIP con famosos, catering y lugares privilegiados

Pampita, Valeria Mazza, Yanina Latorre y dirigentes políticos tuvieron lugares cercanos al altar, con comida y protección del sol, mientras miles de fieles y voluntarios esperaban a la intemperie. Crece el malestar en la Iglesia.

Misa de León XIV: polémica por el sector VIP con famosos, catering y lugares privilegiados
Valeria Mazza, Alejandro Gravier
Hoy 09:09

La multitudinaria misa que encabezó a León XIV en el Monumento a los Españoles dejó una polémica que trascendió lo religioso. Mientras fieles de todo el país soportaban largas filas y altas temperaturas, un grupo de invitados especiales accedió a un sector reservado, con carpas, catering y ubicaciones preferenciales a pocos metros del altar.

Entre los presentes se mencionan figuras del espectáculo y los medios, como Pampita, Valeria Mazza, Flor de la V, Yanina Latorre y Analía Franchín, además de dirigentes como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti . Las fotos y los relatos que circularon en redes, entre ellos los de la propia Latorre y de Angie Landaburu, alimentaron las críticas por el contraste con el mensaje de humildad y austeridad del Papa.

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Carpa VIP en la Misa del Papa León XIX

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El malestar se hizo sentir con fuerza entre quienes colaboraron en la organización. Un voluntario relató en X que llevaba sirviendo desde la noche anterior y que debía seguir la misa de pie, detrás de una valla, a 2,3 kilómetros del altar. El periodista Nacho Otero , en un mensaje que difundió también la escritora Claudia Piñeiro, cuestionó que se armara un “corralito VIP” con asientos y código de vestimenta mientras monjas, sacerdotes y adultos mayores quedaban sentados en el piso. Las críticas se extendieron a ámbitos eclesiásticos, donde las diferencias de trato resultaron especialmente sensibles .

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