Neuquén decidió adelantar sus elecciones: cuándo serán los comicios y cómo afecta esta medida a los planes libertarios

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó este lunes 9 de noviembre el decreto donde se formaliza el adelantamiento de las elecciones provinciales.

La medida, registrada en el decreto 1860 luego de un acuerdo general de ministros, establece la renovación del Poder Ejecutivo provincial (donde Figueroa está habilitado para competir por su reelección), las 35 bancas de la Legislatura unicameral, intendencias, concejalías y comisiones de fomento en gran parte de los municipios para el 14 de febrero de 2027.

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El intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, adhirió a esta fecha con el objetivo de unificar los comicios en el distrito.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

Neuquén: qué cambia el adelantamiento de los comicios al 14 de febrero

La decisión de adelantar las elecciones para comienzos de 2027 cambia considerablemente los tiempos de la política local al desbaratar las teorías previas sobre un llamado unificado hacia agosto o septiembre en sintonía con otros gobernadores de la región patagónica.

Con el nuevo esquema, los diferentes espacios opositores, especialmente La Libertad Avanza, deberán rediseñar sus estrategias de despliegue provincial y cierres de listas.

Según la agencia de noticias NA, en el caso libertario, el armado suma desafíos extras por las limitaciones legales que existen sobre algunas de sus figuras para competir en cargos provinciales.

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El Código Electoral neuquino determina la presentación de candidaturas hacia mediados del próximo diciembre, mientras que la votación se hará con el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), cuya licitación y contratación logística ya fueron establecidas por la administración provincial.

Rolando Figueroa

Las declaraciones del gobernador Figueroa sobre las PASO y su vínculo con Milei

El 1 de octubre, el gobernador Figueroa, entrevistado por la Agencia Noticias Argentinas, había declarado “nosotros pensamos que las primarias es bueno que se eliminen porque son un costo para la sociedad. Fundamentalmente, eso, al margen de cualquier diálogo que podamos tener, es nuestro pensamiento”.

En la entrevista, el mandatario también se refirió a su vínculo con Javier Milei: “Queremos trabajar en forma coordinada con el Gobierno nacional, sobre todo en el momento que estamos viviendo en Neuquén”.

HM / EM