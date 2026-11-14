Carlos Ares pasó del periodismo al mundo policial con nuevo libro

El libro del periodista y docente Carlos Ares no lleva más de tres semanas en librerías. Una breve reseña, en periódicos, revistas, sitios, redes sociales, informaría sobre su aparición. No en este caso. Llega tarde. Los primeros lectores de Operación Chocolate se anticiparon con sus comentarios. Cuando alguien escribe a sus seguidores “no puedo parar de reírme”, en principio deja dudas. De inmediato otros coinciden: “¡Me pasó igual!”, “¡Lloro de la risa!”, entonces el sentido se aclara.

Si además, en los siguientes posteos, se hace referencia al texto, la trama, la intriga, a los personajes “entrañables”, ya se puede confirmar que algo pasó, pasa, con esta novela del mencionado Carlos Ares, quien también es columnista de PERFIL. No será, tal vez, “la novela del año”, como exageran algunos, pero ya leída puede recomendarse como la mejor para llevar, o regalar, en vacaciones.

Escenografía. Operación Chocolate es desopilante, divertida en serio porque no trata de contar chistes. La risa surge naturalmente de las situaciones en la historia que se cuenta. Terminada la lectura, disipada la alegría, la trama tiene el valor agregado de dejarnos ver la vida cotidiana en cinco manzanas del barrio porteño de San Telmo que, a la vez, podría transcurrir en cualquier otro barrio. Porque como ya se sabe, pinta tu aldea y pintarás el mundo.

Operación Chocolate, el libro de Carlos Ares. | Crédito: CEDOC

Una comedia negra barrial que transcurre en San Telmo, ciudad de Buenos Aires. La lista de referencias recorre calles, bares como el famoso Británico, o El Hipopótamo, también parrillas como la ya turística La Brigada, albergues transitorios, el Parque Lezama, el Hospital Argerich, tributos, al mítico encantador de públicos René Lavand, a Roberto Fontanarrosa, intervenciones de psicoanalistas, transas, barras, policías exonerados.

En un mismo lodo. La trama de Operación Chocolate incluye coimas, extorsiones, suicidios, muertos, amantes, libros de autoayuda, llamadas eróticas, Sandro, Los Palmeras, droga, buchones, mafia china, delivery de cadáveres, vecinos conocidos, clientes, ideas geniales, debates, una agencia de detectives, movileros de tevé, investigaciones, sospechas, revelaciones, y un boludo importante que poco a poco se convierte en el personaje más querido de una historia apasionante, Fernando Desimone.