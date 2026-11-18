Las fotografías de la celda y de la autopsia del pedófilo estadounidese Jeffrey Epstein volvieron a poner bajo examen las circunstancias de su muerte, el 10 de agosto de 2019.

El investigador forense Michael Freeman revisó el expediente que le facilitó Mark Epstein, hermano del financista, y consideró más probable un homicidio. La Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York ratificó su conclusión de que murió por suicidio.

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Epstein tenía 66 años y estaba detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, a la espera de juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Un empleado lo encontró en su celda durante el reparto del desayuno. El personal penitenciario y los paramédicos intentaron reanimarlo y su muerte fue certificada esa mañana en un hospital.

Qué muestran las fotos de la celda de Jeffrey Epstein

Las imágenes del expediente muestran la litera, medicamentos y ropa de cama naranja rasgada. En el piso quedó un desfibrilador utilizado durante las maniobras de reanimación. Los investigadores también fotografiaron el equipo que Epstein usaba para dormir y registraron con una cinta métrica la distancia entre el suelo y la parte superior de la litera.

Mark Epstein difundió fotografías de la autopsia y de la celda de Manhattan donde murió Jeffrey Epstein | Crédito: Redes Sociales

Según The New York Times, cuando se practicó la autopsia, la oficina forense carecía de imágenes que mostraran a Epstein en la posición en la que fue hallado. Para reconstruirla, Freeman se basó en la descripción del empleado que lo encontró y elaboró modelos informáticos a partir de ese testimonio y de las fotografías de la autopsia.

Qué dice la autopsia oficial de Jeffrey Epstein

La médica forense Kristin Roman practicó la autopsia el 11 de agosto de 2019. El examen registró fracturas en el cartílago tiroides y en el hueso hioides, situado en la parte anterior del cuello. La oficina forense determinó que la causa de muerte fue el ahorcamiento y clasificó el fallecimiento como suicidio.

Mark Epstein difundió fotografías de la autopsia y de la celda de Manhattan donde murió Jeffrey Epstein | Crédito: Redes Sociales

Roman declaró ante investigadores federales que el patrón de las lesiones era compatible con un ahorcamiento y que no había observado indicios de forcejeo ni restos debajo de las uñas. «Esto no se parece en nada a una estrangulación», afirmó, según el testimonio citado por The New York Times, en traducción del inglés.

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Por qué un investigador cuestionó el dictamen de suicidio

Freeman centró su revisión en la posición y la dirección de las marcas del cuello.

En una entrevista con 60 Minutes, de CBS News, describió una de las lesiones como «muy inusual para un ahorcamiento», en traducción del inglés. Su evaluación se basó en las imágenes y los registros de la autopsia, sin un examen directo del cuerpo.

Mark Epstein difundió fotografías de la autopsia y de la celda de Manhattan donde murió Jeffrey Epstein | Crédito: Redes Sociales

El investigador también señaló una abrasión en la base del cuello, marcas que interpretó como posibles rastros de uñas y una hemorragia en el músculo del hombro izquierdo. A su juicio, el conjunto de lesiones era más compatible con una estrangulación. En 2019, el patólogo Michael Baden, contratado por el hermano de Epstein, también había considerado más probable un homicidio.

Las fallas de vigilancia que documentó la investigación federal

En 2023, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó que el personal penitenciario dejó de hacer las rondas obligatorias la noche anterior a la muerte de Epstein y falsificó los registros para simular que había cumplido con los controles. El detenido permaneció solo y sin supervisión durante casi ocho horas.

El organismo concluyó que esas fallas le dieron a Epstein la oportunidad de quitarse la vida.

La investigación del FBI no encontró indicios de un delito en las circunstancias de su muerte, y la revisión del Inspector General tampoco halló pruebas que contradijeran esa conclusión. Tras difundirse el análisis de Freeman, la oficina forense de Nueva York mantuvo el dictamen de suicidio emitido en 2019.

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