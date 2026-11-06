Sor Alejandra, la mujer más poderosa del Vaticano: "Las grandes empresas deben trabajar por el bien común, no solo por sus propios intereses"

La religiosa salesiana y economista Alessandra Smerilli afirmó que las grandes corporaciones, especialmente aquellas que lideran la transformación tecnológica y la inteligencia artificial, tienen la responsabilidad ética ineludible de poner su desarrollo al servicio del bien común en lugar de priorizar únicamente el beneficio corporativo.

En una entrevista publicada en vísperas de la visita del papa León XIV a la Argentina, la prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral sostuvo que el descontento social global exige que tanto las instituciones gubernamentales como el sector privado asuman un compromiso real para escuchar el malestar de la sociedad y generar un crecimiento verdaderamente incluyente.

“Las protestas son siempre una señal de un gran malestar social y de una rabia que no consigue expresarse de otra manera. En Europa, en este momento, las manifestaciones están protagonizadas sobre todo por los jóvenes, que no consiguen ser escuchados".

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"Creo que es necesario escuchar verdaderamente dónde está ese malestar y comprenderlo. Por eso, es necesario que las instituciones, pero también las empresas, sobre todo las grandes empresas que en este momento están produciendo los grandes cambios, puedan trabajar por el bien común y no solamente por sus propios intereses”, sostuvo Smerilli.

Nacida en Italia en 1968, Alessandra Smerilli es una de las mujeres con mayor jerarquía ejecutiva en la Curia romana. Religiosa de las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas) y doctora en Economía por las universidades de Roma La Sapienza y East Anglia, Smerilli ha dedicado su carrera académica y pastoral a la doctrina social de la Iglesia, la economía del cuidado y el desarrollo sostenible.

Nombrada por León XIV al frente del organismo vaticano encargado de abordar la pobreza, las migraciones y la ecología integral, la economista ha emergido como una voz clave en la mediación entre el pensamiento ético cristiano y los desafíos del capitalismo global.

Durante la entrevista, la alta funcionaria vaticana reflexionó además sobre los riesgos y oportunidades que plantea la irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la estructura productiva internacional.

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“Más que dar una impresión sobre la situación económica particular, creo que lo que debe interesarnos y llevarnos a trabajar en este momento es el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. Está avanzando muy rápidamente y puede tener consecuencias sociales muy negativas, pero también positivas. Todo el mundo está atravesado por este tornado que es la inteligencia artificial y es necesario acompañar ese proceso para custodiar la realidad humana frente al desarrollo veloz de las tecnologías”, señaló.

Finalmente, al abordar las tensiones sociales y la búsqueda de soluciones integrales frente a la pobreza y la exclusión, la religiosa sintetizó en Infobae su visión del desarrollo a través de la metáfora de un ovillo de lana que debe ser desenredado mediante el esfuerzo coordinado de todos los actores sociales.

“Desarrollar no es agregar, es quitar lo que impide. Una madeja no se desata tirando, se desata aflojando y respetando el orden en que el hilo se enredó. Si queremos afrontar el problema de la pobreza, necesitamos a la política, las instituciones, la Iglesia, las empresas, los trabajadores y los marginados; todos deben trabajar juntos. Solamente cuando todos se unen es posible desenredar ese ovillo y alcanzar el desarrollo. El desarrollo no se crea contraponiéndose, sino tejiendo”, concluyó Smerilli.

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Sor Alessandra llegó a la Argentina días antes de la visita del papa León XIV, quien emprendió este viernes una gira de 12 días que también incluirá a Uruguay y Perú apenas unas semanas después de haber sido operado de un pulmón. Se trata de uno de los viajes internacionales más intensos realizados por un papa en las últimas décadas.

León expresó su deseo de que la visita -en la que se reunirá con dirigentes políticos, presos y personas vulnerables- contribuya a "fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad" en unos países que afrontan desafíos como el aumento de las desigualdades, la violencia, el descenso demográfico y el retroceso del catolicismo.

(ds)