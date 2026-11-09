León XIV desplazó a Francisco como el Papa más mencionado en redes, pero todavía busca construir una identidad propia

León XIV concentra el 72,9% de las menciones mundiales sobre los últimos cuatro Papas en las redes sociales, una cifra que lo ubica muy por encima de sus antecesores. Sin embargo, esa fuerte presencia digital todavía no se traduce en una identidad pública consolidada: los temas que más interés despiertan sobre su figura son su estado de salud y la posibilidad de una próxima visita a la Argentina, mientras que su perfil doctrinario ocupa un lugar secundario.

El dato surge de un informe de Monitor Digital, elaborado a partir de las conversaciones registradas durante octubre de 2026. El relevamiento muestra que el pontífice desplazó a Francisco como protagonista de la conversación global, aunque todavía tiene por delante el desafío de construir un legado propio tras tres papados que dejaron una marca profunda en la Iglesia católica.

León XIV concentra el 72,9% de las menciones mundiales sobre los últimos cuatro Papas

León XIV concentra casi tres cuartas partes de las menciones

En el segundo lugar aparece Juan Pablo II, con el 14,7% de las menciones. Le siguen Francisco, con el 10,4%, y Benedicto XVI, con apenas el 2%. Así, León XIV acumula casi cinco veces más referencias que el Papa polaco y siete veces más que el pontífice argentino.

Esta diferencia comenzó a consolidarse tras la muerte de Francisco, el 21 de abril de 2025, y la elección de León XIV, el 8 de mayo de ese mismo año. Desde entonces, el actual Papa mantuvo una participación mayoritaria en las conversaciones digitales, con porcentajes que durante buena parte de 2026 oscilaron entre el 60% y el 80%.

De todos modos, ser el pontífice más mencionado no implica tener la valoración más favorable. En ese rubro, Juan Pablo II conserva el primer lugar entre los cuatro Papas analizados. León XIV, en cambio, registra un sentimiento ligeramente positivo, aunque inferior al del pontífice polaco.

La salud del Papa concentra la atención mundial

Durante octubre, el estado de salud de León XIV fue el tema que más se asoció con su figura. Entre las palabras y referencias más frecuentes aparecieron una intervención pulmonar, su recuperación y el diagnóstico de un adenocarcinoma localizado, luego de que los médicos le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El informe aclara que las menciones relacionadas con enfermedades y cirugías no necesariamente expresan una valoración negativa. En las conversaciones también aparecen mensajes de preocupación, solidaridad y oraciones de usuarios católicos y de personas que no pertenecen a esa religión.

La visita de León XIV a la Argentina concentra el interés local

En la Argentina, la conversación presenta un eje diferente al del resto del mundo. Mientras en las redes globales predomina la preocupación por la salud del pontífice, a nivel local el principal tema es su visita apostólica prevista del 8 al 11 de noviembre, que incluiría actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La visita de León XIV a la Argentina concentra el interés local

Las palabras «visita», «Argentina» y «noviembre» encabezan las referencias locales. El viaje también tiene una relevancia histórica: Francisco nunca regresó oficialmente al país durante su pontificado y la última visita de un Papa a la Argentina fue la de Juan Pablo II, en 1987.

La inteligencia artificial y el sello doctrinario que todavía no domina las redes

León XIV ya comenzó a delinear una agenda propia. Su encíclica Magnifica Humanitas, publicada el 15 de mayo de 2026, aborda la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial y plantea preocupaciones sobre el trabajo, las desigualdades, la concentración del poder tecnológico y la responsabilidad de las empresas.

Sin embargo, esos planteos todavía no alcanzan una presencia comparable con la que tienen las noticias sobre su salud o su actividad institucional. Mientras Juan Pablo II quedó asociado a sus viajes y su proyección internacional; Benedicto XVI, a la teología; y Francisco, a la cercanía pastoral y la justicia social, León XIV todavía trabaja en la construcción de una identidad propia ante la opinión pública.