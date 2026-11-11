Alejandro Gravier defendió la asistencia con Valeria Mazza a la carpa VIP de la misa papal: “Es casi imposible rechazarla"

El empresario Alejandro Gravier, esposo de la ex modelo Valeria Mazza, respondió a las críticas por haber aceptado una invitación al sector VIP de una misa del papa León XIV y sostuvo que vivieron la convocatoria “con emoción”. Ante los cuestionamientos sobre la existencia de un área diferenciada para invitados, el empresario justificó la presencia de la pareja al remarcar la relevancia del evento y afirmar que “es casi imposible rechazar una invitación a una misa del Papa”.

Carpa VIP en la Misa del Papa León XIX

Según relató, tomaron la convocatoria con naturalidad y llegaron al lugar a las siete y media de la mañana. Durante la caminata hacia el Monumento a los Españoles, Mazza hizo varias paradas en el trayecto para sacarse fotos con las personas que se lo pedían.

En cuanto a la logística de la jornada, Gravier destacó la presencia de puestos de hidratación con entrega de agua y un espacio asignado a personas con discapacidad. En ese sector, la pareja indicó que se reencontraron con miembros de una organización social con la que la ex modelo había colaborado con anterioridad y compartieron un momento con ellos.

León XIV advirtió a los jóvenes sobre los peligros de las redes sociales y la obsesión por el éxito

Posteriormente, aseguraron haber pasado unas tres horas bajo el sol el comienzo de la celebración religiosa. A pesar de las condiciones climáticas y la espera, el empresario le restó importancia y priorizó el sentido del encuentro: “En definitiva, lo que estabas esperando era algo superior, por lo menos para nosotros”, manifestó.

Por último, respecto a los demás asistentes al área reservada, Gravier confirmó que había muchas figuras conocidas, señalando la presencia de integrantes del Gobierno, ministros, diputados y sacerdotes con quienes mantienen un vínculo cercano.

Polémica por la carpa VIP para famosos en la misa de León XIV: "Es un escándalo"

La presencia de una carpa VIP destinada a celebridades, empresarios y dirigentes políticos durante la misa que el papa celebró en el Monumento a los Españoles desató un fuerte repudio. Mientras miles de fieles, sacerdotes y voluntarios debieron permanecer horas a la intemperie y a altas temperaturas, las personalidades disfrutaron de un espacio exclusivo con servicio de catering y comodidades diferenciadas.

La controversia escaló cuando comenzaron a circular fotografías y videos compartidos por los propios invitados. Entre las figuras del espectáculo que accedieron al sector preferencial mediante códigos QR se encontraron Yanina Latorre, Analía Franchín, Carolina "Pampita" Ardohain, Valeria Mazza, junto a su marido, Alejandro Gravier, Florencia de la V, Marcela Tinayre y Claudia Villafañe, entre otras.

Polémica por la carpa VIP para famosos en la misa de León XIV

A la masiva misa celebrada por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles, que convocó a una multitud histórica estimada en unas 2,5 millones de personas, se sumó el severo impacto de las condiciones climáticas sobre los asistentes. A lo largo de la jornada, miles de fieles, sacerdotes y voluntarios debieron permanecer alrededor de tres horas o más expuestos a altas temperaturas y bajo el intenso sol, aguardando el inicio de la ceremonia en las inmediaciones del altar y las zonas de acceso general.

Las críticas se profundizaron debido al contraste entre las comodidades del sector exclusivo y las condiciones del resto de los asistentes. Diversos referentes y voluntarios expresaron su indignación en las redes sociales, señalando que mientras las celebridades compartían fotos del agasajo y los refrigerios, los colaboradores debieron seguir la ceremonia desde vallas ubicadas a gran distancia del altar.

En el plano político y organizativo, la polémica abrió un intenso debate sobre la responsabilidad en la confección de las listas de invitados y el financiamiento del evento. Dirigentes y periodistas apuntaron tanto a la coordinación del Gobierno nacional como a la administración porteña, cuestionando además los costos de la contratación directa destinada a la producción integral de la ceremonia papal.