Procesaron a la madre de Ariel Vallejos: dice vivir con un millón de pesos por mes, pero tiene nueve propiedades

Una jubilación promedio, una casa heredada y un nivel de vida sin mayores sobresaltos ni ostentaciones. Ese es el perfil que Graciela Vallejo intentó trazar sobre sí misma ante la Justicia federal. Sin embargo, detrás del relato de una mujer de 66 años que asegura vivir con apenas un millón de pesos al mes, los investigadores encontraron una pieza corporativa clave: la consideran parte fundamental en el esquema de lavado de dinero de Sur Finanzas, la cuestionada financiera montada por su hijo, el empresario Ariel Vallejo, un hombre que supo moverse cerca del entorno del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

El viernes pasado por la tarde, el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte firmó un procesamiento durísimo que expone las severas contradicciones de la mujer. Para el magistrado de Lomas de Zamora, la mujer no fue una simple jubilada ingenua que prestó su firma de buena fe, sino una figura “central” dentro de una asociación ilícita y evasión fiscal. El peso de las pruebas en su contra derivó en un enorme embargo de 40.000 millones de pesos, destruyendo la coartada de la defensa de que su único ingreso era un modesto haber jubilatorio.

​Sur Finanzas, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia

La estrategia legal de la mujer intentó protegerla detrás de una supuesta ignorancia administrativa. Mediante un escrito (ya que se negó a responder preguntas en tres indagatorias diferentes), sus abogados argumentaron que ella vivía sola hace más de 40 años en la misma casa que le dejaron sus padres, y que su presencia en múltiples sociedades comerciales "era meramente nominal". Según su descargo, fue directora suplente o accionista en empresas como Sur Finanzas Group, Cluster Palace Beach y Ars Cambios, pero sin firmar contratos de peso ni beneficiarse operativamente con el dinero que manejaba la red creada por su hijo desde el año 2020.

Lejos de creer la versión del "cargo prestado", el juez Rodríguez Ponte detectó un sistema que no cierra. De acuerdo a los registros, Graciela Vallejo figura como titular de nueve inmuebles y tres autos de alta gama. Su nombre resalta como única dueña de la firma Ars Cambios y posee el 90% de Cluster Palace Beach S.A. Pero la frutilla del postre lo dio un reporte de la agencia de recaudación ARCA: entre 2022 y 2023, la mujer registró acreditaciones bancarias que superaron los 2.200 millones de pesos por encima de los ingresos que ella misma había declarado al fisco.

Maximiliano Ariel Vallejo, hijo de Graciela

El detalle más llmativo del expediente salpica directamente a la relación entre madre e hijo. Según consta en la causa, en mayo de 2025 Ariel le mandó un mensaje contundente: “Me compré un auto, una Ferrari California”, acompañado de un video del exclusivo vehículo. Para ocultar su rastro, el coche de lujo estuvo inscripto a nombre de terceros hasta que, curiosamente, terminó a nombre de Cluster Palace Beach, la sociedad controlada por Graciela. Como si fuera poco, cuando ARCA anunció que empezaría a fiscalizar a esa empresa en diciembre de ese mismo año, la sociedad vendió la Ferrari de apuro a una jubilada que ni siquiera tenía inscripción tributaria.

Maximiliano Vallejo fue embargado junto a su madre por $40 mil millones en la causa Sur Finanzas

Los movimientos de dinero que la acorralan

El cerco judicial no se limitó a las propiedades y los autos de lujo. Los tribunales lograron ubicar a la madre del financista operando activamente en cuentas de la empresa Centro de Inversiones Concordia S.R.L. El juzgado reunió evidencias que prueban retiros de dólares en efectivo y transferencias millonarias hacia otras casas de cambio durante el cierre del año 2022, un nivel de manejo financiero que choca de frente con la imagen de una jubilada que no entiende de negocios.

Los desvíos internos de fondos resultan todavía más comprometedores. La resolución detalla que Graciela recibió casi 500 millones de pesos en su cuenta personal y, en un pasamanos exprés, los redireccionó hacia Gestiones San Miguel S.A. y los resguardó en plazos fijos.

El 2 de diciembre de 2025, justo el día posterior a los allanamientos que ordenó la Justicia, se detectó un movimiento de urgencia: se enviaron 23 millones de pesos a una de las empresas de la red, Ars Cambios, cuya cuenta estaba en rojo, y apenas 24 horas después salieron de esa misma caja más de 22 millones de pesos. Mientras la investigación avanza, la madre del financista espera (con sus bienes embargados) la apelación ante la Cámara de La Plata.





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