CABA: hoy se llevará a cabo otra edición de la Noche de los Museos

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de los Museos 2026, que se realizará hoy de 19 a 2 de la madrugada. Durante la 22ª edición de este evento cultural, uno de los más esperados por vecinos y turistas, se podrán recorrer de manera libre y gratuita más de 350 museos entre los que se destacan el de Bellas Artes; del Hospital de Clínicas; de Arte Moderno, el Malba, el Teatro Colón y el Museo Benito Quinquela Martín, en La Boca.

Otros clásicos que figuran en los imperdibles aparecen el Cabildo; la Casa Rosada, el Palacio Barolo, y el Edificio del Molino, entre otros.

La programación incluirá propuestas para distintos públicos y gustos musicales, con presentaciones de tango, folclore, jazz, rock nacional, música clásica, boleros y ritmos latinoamericanos, además de espectáculos de danza y sets de DJ en los jardines de algunos museos.

Entre las novedades de la presente edición, se destaca la propuesta artística internacional de Olivier Grossetête en el Polo Circo. Allí construirá, junto con vecinos y visitantes, un monumento de cartón de más de 25 metros de altura. Dado que la actividad se enmarca dentro de la velada cultural, la experiencia también será libre y gratuita.

Para facilitar los traslados durante la jornada, habrá transporte público gratuito. Los colectivos podrán utilizarse sin costo desde las 18 del hoy hasta las 3 de mañana, presentando el pase libre del evento. También habrá extensión horaria en las líneas B y D del subte hasta las 2, mientras que las líneas A, C, E, H y el Premetro funcionarán desde las 19 hasta el cierre habitual del servicio. Además, estarán disponibles los buses eléctricos y Ecobici con condiciones especiales.

Para consultar la programación completa, conocer las actividades y los horarios de cada espacio cultural, ingresar a https://festivalesba.org/.Allí también se puede acceder al catálogo de sedes participantes y seleccionar los lugares de interés para armar un recorrido propio por los distintos barrios de la Ciudad.

Debut. La Pulpería Argentina, una casona patrimonial ubicada en el barrio porteño de San Telmo, participará por primera vez de La Noche de los Museos. La incorporación del inmueble representa un reconocimiento a su trayectoria de más de tres siglos en el casco histórico porteño.