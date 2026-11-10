Córdoba: un hombre murió cuando ingresaba al predio de FADEA para la vigilia papal

Un hombre de más de 70 años murió este lunes cuando se encontraba ingresado al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) para participar de la víspera de la misa que el papa León XIV dará este martes en la provincia de Córdoba como parte de sus actividades en el país.

Según indicó Clarín, la información fue confirmada por el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, quien se encontraba supervisando el operativo de la vigilia en el predio cuando ocurrió la tragedia. El hombre fallecido tenía entre 70 y 75 años.

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"Las puertas del predio de la Fábrica de Aviones FADEA abrieron a las 18 y minutos después se registró la descompensación de una persona de entre 70 y 75 años, procedente de la provincia de Chaco. Aparentemente sufrió un paro cardíaco", explicó el funcionario cordobés al medio mencionado.

Personal de bomberos se acercó para asistir al hombre y practicarle maniobras de RCP y pocos minutos después también recibió asistencia médica del equipo del servicio municipal de ambulancias 107 y luego fue trasladado al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa a metros del lugar. Sin embargo, no fue posible salvarle la vida.

"No sabemos su identidad ni tampoco sus antecedentes médicos. Estamos esperando conocer las causas de su fallecimiento. Solo sabemos que viajó toda la noche desde la ciudad de Saenz Peña, junto a su mujer", amplió Quinteros sobre el caso.

El ministro de Seguridad de la provincia sostuvo que "son desgracias que lamentablemente pueden suceder cuando hay eventos de cientos de miles de personas", como es el caso de la vigilia papal, y agregó: "La carpa sanitaria está respondiendo de manera satisfactoria ante la demanda de gente que acude por algún tipo de inconveniente".

Poco después el medio Cadena 3 indicó que el hombre contaba con antecedentes médicos de diabetes y sobrepeso que habrían incidido en el fatídico desenlace de este lunes cuando varias personas se acercaron a esperar la llegada del Sumo Pontífice, quien arribará alrededor de las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

El Santo Padre llegará en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y se prevé que la misa comience a las 10. Posteriormente, León XIV se trasladará al centro de la capital cordobesa y alrededor de las 15:15 participará de un encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, regresando a la Ciudad de Buenos Aires a las 16:55.

AS.