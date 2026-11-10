"La Iglesia no puede ser un refugio para genocidas": abuelas de Plaza de Mayo exigen a León XIV que expulse al cura Von Wernich

En medio de la efervescencia por la multitudinaria gira del papa León XIV en el país, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y la red de organismos de Derechos Humanos decidieron poner sobre la mesa una deuda histórica del Vaticano que sigue sin saldarse. A través de un mensaje difundido en redes sociales y una cruda carta abierta dirigida directamente al Sumo Pontífice, las agrupaciones exigieron la expulsión definitiva del estado clerical de Christian Federico von Wernich, el temible ex Policía Bonaerense que cumple una condena firme a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

El reclamo no es nuevo, pero la llegada del pontífice estadounidense reavivó la urgencia de una sanción que, hasta ahora, la cúpula eclesiástica evitó tomar. En el texto, las entidades recordaron que esta misma solicitud "fue oportunamente dirigida al Papa Francisco", pero sin que se haya dispuesto ninguna medida disciplinaria en todos estos años. Ante ese silencio acumulado, decidieron apelar a la nueva máxima autoridad de la Iglesia Católica con una premisa innegociable plasmada en el documento: "Resulta inadmisible que una persona condenada mediante sentencia firme por crímenes de esta gravedad continúe investida del estado clerical (...). La Iglesia Católica no puede ser un refugio para genocidas".

El posteo de Abuelas en X | Crédito: Captura X

Los servicios de Von Wernich durante el terrorismo de Estado exponen el nivel de su participación en el aparato represivo. Con jerarquía de oficial subinspector profesional, el cura operó entre 1977 y 1985 y fue una pieza clave del sangriento "Circuito Camps", el entramado de centros clandestinos de detención y exterminio dependientes de la Jefatura de Policía bonaerense. Por ese accionar, la Justicia federal de La Plata lo condenó a reclusión e inhabilitación perpetua (pena ratificada hasta por la Corte Suprema) tras encontrarlo culpable de siete homicidios agravados, además de decenas de secuestros y sesiones de tortura.

Los organismos denunciaron que el sacerdote se amparaba "en la confianza y autoridad derivadas de su condición clerical" para acercarse a las víctimas secuestradas. Bajo la falsa apariencia de brindarles "asistencia y consuelo espiritual", su verdadero objetivo era obtener información para los represores y ejercer una brutal presión psicológica. Su impunidad llegó al extremo de conocer perfectamente las condiciones de encierro e, incluso, bautizar a una beba nacida en cautiverio dentro de las mazmorras de la Brigada de Investigaciones de La Plata.

El cinismo de Von Wernich traspasó los muros de los centros clandestinos y se ensañó también con los familiares de los desaparecidos. La carta relata cómo utilizó su investidura para "manipularlos, contener o desalentar sus denuncias" y hasta sacarles dinero bajo la mentira de que sus seres queridos secuestrados viajarían al exterior. Hoy, a pesar de estar preso, Von Wernich sigue ostentando sus privilegios sacerdotales: desde la cárcel celebra misa y le da la comunión a otros represores condenados, manteniendo un silencio absoluto sobre el destino final de las víctimas que aún son buscadas.

León XIV salió al balcón del Arzobispado y bendijo a la multitud





El peso de la memoria

El pedido de Abuelas y el resto de los organismos cuenta con un sostén legal concreto dentro de las propias leyes del Vaticano. Los firmantes le advirtieron a León XIV que el Derecho Canónico, tanto en su legislación vigente como en la que regía en la época de los hechos, "contempla sanciones graves para un clérigo responsable de homicidios". Al existir una condena judicial inamovible que prueba su participación en crímenes de lesa humanidad, le exigen al Papa que disponga las actuaciones necesarias para resolver su dimisión definitiva.

El documento publicado este lunes lleva la firma del núcleo duro del movimiento de derechos humanos de la Argentina. Además de Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora, suscriben Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la agrupación H.I.J.O.S., el SERPAJ, Palotinos por la Memoria y otra decena de colectivos. Todos coinciden en reclamarle al actual Pontífice que impulse este castigo "en consonancia con el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia construido por la sociedad argentina" y como un deber ineludible de reparación.

Mientras el papa León XIV transita sus últimos días de actividad oficial en el país, el reclamo de las agrupaciones deja la pelota en el terreno del Vaticano. La carta interpela directamente la capacidad de la Iglesia para limpiar sus propias filas y sancionar a quienes utilizaron la fe para "vulnerar la vida, la libertad y la integridad" de las personas. Ahora, la decisión histórica de quitarle los hábitos al cura represor está exclusivamente en manos de Roma.

TC