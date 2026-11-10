León XIV salió al balcón del Arzobispado y bendijo a la multitud

Plaza de Mayo ya estaba a oscuras, pero el fervor seguía encendido. Cuando parecía que la primera y agotadora jornada del papa León XIV en suelo argentino había llegado a su fin, el Sumo Pontífice regaló una última postal. Desde las alturas de la Casa Arzobispal, una figura vestida de blanco se asomó al balcón para devolver un poco de todo el afecto que recibió desde que aterrizó en el país, desatando la euforia inmediata de los miles de fieles que hacían vigilia frente a las rejas.

Con la voz cansada pero firme, el líder de la Iglesia Católica improvisó un breve mensaje que resonó en el microcentro. "Gracias Buenos Aires. Gracias por recibirme. Gracias Argentina", expresó, visiblemente conmovido por la resistencia de la multitud. Sus palabras apuntaron directo a sostener el ánimo popular antes de despedirse hasta el día siguiente: "Que la bendición del Señor llegue al corazón de cada uno de ustedes. Que se mantengan siempre con esa alegría. Todos bienvenidos y todos enviados a anunciar con alegría la buena nueva. Que viva Cristo", cerró.

El papa León XIV saluda junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva | Crédito: AFP

Minutos antes, León XIV había dado por concluido su último compromiso público de la jornada dentro de la Catedral Metropolitana. La agenda oficial indicaba que sus próximos pasos eran estrictos y a puertas cerradas: cruzar a la residencia del Arzobispado para compartir una cena íntima con los obispos locales. Sin embargo, los cánticos que subían desde la plaza lo convencieron de romper la solemnidad del protocolo y asomarse un minuto antes de sentarse a la mesa.

Este esfuerzo final cobra una dimensión mucho mayor cuando se pone sobre la balanza el estado de salud del Papa. Hay que recordar que esta frenética gira sudamericana, que comenzó el fin de semana en Uruguay con fuertes definiciones sobre el cuidado ambiental y la salud pública, se está desarrollando apenas tres semanas después de que León XIV pasara por el quirófano para operarse de un cáncer de pulmón. A pesar de esa fragilidad física reciente, el Pontífice eligió no escatimar el contacto directo y estirar sus energías hasta el límite.

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El resumen de un lunes frenético

La asomada al balcón funcionó como la síntesis perfecta para un lunes que quedará marcado en la historia eclesiástica nacional. Horas antes de llegar al microcentro, el Papa había paralizado el barrio de Palermo al encabezar su primera misa a cielo abierto frente a más de dos millones de personas en el Monumento a los Españoles. En ese escenario imponente, reivindicó a la familia como el escudo definitivo frente a la precariedad laboral y las crisis sociales, e incluso despertó ovaciones al citar la enseñanza de su antecesor, el papa Francisco.

Su primer contacto fuerte con la realidad argentina se dio en la zona sur del conurbano bonaerense, cuando visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. Allí, León XIV había dejado algunas de sus definiciones más ásperas: cuestionó el descarte humano, defendió a las personas con discapacidad asegurando que "son una bendición y no un peso", y advirtió que el progreso de una nación se mide verdaderamente por cómo recibe a los más vulnerables.

Ahora, las puertas de la Casa Arzobispal resguardan el descanso del líder vaticano, quien repone fuerzas junto a la cúpula de la Iglesia local en una cena privada. No habrá mucho margen para la pausa: el vértigo de su gira continuará este martes a primera hora con un vuelo rumbo a Córdoba para celebrar otra misa multitudinaria, antes de regresar a Capital Federal para encabezar una vigilia juvenil y encarar, el miércoles, su gran despedida en la Basílica de Luján.

TC