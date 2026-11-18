Un total de 108 jóvenes deportistas de alto rendimiento —entre los que se destacan promesas de clubes como Boca Juniors, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Huracán, y River Plate— recibieron su diploma de Bachiller en Educación Física en el auditorio del Polo Educativo de Saavedra.

Los egresados cursaron sus estudios en escuelas pùblicas y privadas | Crédito: Gentileza GCBA

El egreso marca la primera camada del programa Buenos Aires Deportistas de Alto Rendimiento (BA DAR), una iniciativa impulsada por el Gobierno porteño para evitar la deserción escolar y permitir que los adolescentes puedan sostener las exigencias de la alta competencia sin abandonar la educación secundaria obligatoria.

Gobierno porteño: cómo es el programa de reforma educativa que impulsa cambios en la enseñanza y en el aprendizaje



Durante el acto de entrega de diplomas, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, celebró el logro de los estudiantes acompañado por la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes. “Estamos muy orgullosos de este programa que permite que los jóvenes puedan sostener su pasión deportiva y también formarse. Porque terminar la escuela es muy importante. Queremos que sean exitosos, que es mucho más que solamente triunfar en el deporte”, destacó el mandatario porteño.

En la misma línea, la ministra Mercedes Miguel subrayó el valor de adaptar el sistema educativo a las rutinas de entrenamiento y viajes de competencia: “Me llena de orgullo estar acá con más de 100 deportistas que han terminado su escuela en más de 11 disciplinas deportivas. Esperamos seguir creciendo año a año para que la escuela nunca sea una mochila que les pesa y les cuesta llevar a los deportistas de alto rendimiento, porque la escuela es necesaria y les sirve y les da agilidad mental”.

En total egresaron 108 deportistas de alto rendimiento | Crédito: Gentileza GCBA

La Escuela Estación Buenos Aires recibió la distinción internacional Google Reference School

Los protagonistas: el esfuerzo dentro y fuera de la cancha

Entre los flamantes egresados se encuentran figuras juveniles como los futbolistas Gastón Bouhier (integrante de la Selección Argentina Sub-17) y Máximo Atrio (17 años, jugador de la Primera División de San Lorenzo), además de Bernardo Cechetto (básquet de Boca Juniors), Felipe García Berbel (natación en SAG Ballester) y Tiziana Olivetto Kosinski (gimnasia artística en la Federación Bonaerense).

Uno de los casos destacados es el de Franco Tato, centrodelantero de 18 años de la Quinta división de River Plate, quien además de sobresalir por su potencia y técnica en el área, fue campeón nacional de matemática en unas olimpiadas en 2019. “Es muy importante pertenecer a BA DAR ya que gracias al programa pude estudiar y hacer el deporte que más me gusta”, sostuvo durante la ceremonia.

La primera camada del plan educativo BA DAR recibió sus diplomas en el Polo Educativo Saavedra. | Crédito: Gentileza GCBA

El acompañamiento escolar también resulta clave en el plano emocional. Así lo expresó Lola Pavloysky, jugadora de vóley U18 en River desde 2022 y medallista de bronce en el Torneo Anual 2026 con la Selección Metropolitana: “El colegio, los profesores y tus compañeros siempre te van a ayudar a tratar el deporte en tu disciplina, es muy importante sentirnos acompañados en lo que nos gusta”.

Por su parte, Máximo Cazenave, marcador central de 17 años oriundo de La Pampa que vive en la pensión de Huracán y es titular en la sexta categoría del Globo, valoró su paso por la escuela Estación Buenos Aires, inaugurada este año bajo esta modalidad para asistir a los clubes de la zona sur: “Me recibieron muy bien en la escuela, con mucho amor. BA DAR es una forma distinta de aprender y poder hacer al mismo tiempo lo que nos gusta, como el deporte”.

Cómo funciona el programa y qué disciplinas abarca

Históricamente, numerosos atletas argentinos vieron truncados sus estudios debido a las cargas horarias del profesionalismo. Para revertir esta situación, BA DAR articula el trabajo entre instituciones educativas y 19 clubes y entidades deportivas —entre ellos Argentinos Juniors, Platense, Defensores de Belgrano, Comunicaciones, Club Ciudad de Buenos Aires, Banco Provincia, 3 de Febrero, ARGYM, Dock Sud, Imperio Juniors, Caballito Junior, U.V.F. Nueva Pompeya y Deportivo Español—.

Modalidad de cursada: El plan de aprendizaje es individualizado y cuenta con una carga de 20 horas semanales presenciales, divididas en cuatro áreas: Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, Comunicación y Expresión, y Orientación.

Egresados por disciplina: De los 108 graduados, 73 pertenecen al fútbol, 10 al básquet, 8 a natación, 5 a vóley, 4 a futsal y 2 a handball, sumándose representantes de taekwondo, boxeo, karting, tenis y gimnasia artística.

Escuelas adheridas: El programa se dicta en cinco escuelas de gestión estatal —EEM 2 DE 14 Argentinos Juniors (La Paternal), EEM 3 DE 4 República de La Boca (La Boca), EEM 3 DE 10 Miguel Sánchez (Núñez), EEM 6 DE 19 Héroes (Villa Soldati) y EEM 7 DE 5 Estación Buenos Aires (Parque Patricios)— y en tres colegios privados: River Plate, Vélez Sarsfield (Liniers) y Esteban Echeverría (San Telmo).