Del Martín Fierro al Día de la Tradición, cómo nació la celebración del 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Tradición, en homenaje a José Hernández, quien nació en esa fecha de 1834. El escritor, periodista y legislador retrató la vida de los gauchos del siglo XIX en El gaucho Martín Fierro, uno de los poemas más reconocidos de la literatura argentina.

Día Nacional del Gaucho en Argentina: su origen literario, los valores de la tradición gauchesca y la figura de Martín Fierro

Hernández nació en una chacra de Perdriel, en el actual partido bonaerense de General San Martín. Durante su juventud vivió en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde conoció de cerca las costumbres y las condiciones de vida de la población rural que años después llevaría a sus versos.

Día de la Tradición

Su trayectoria también incluyó el periodismo y la política. Escribió para distintos periódicos y fue diputado y senador provincial. Como presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, defendió la federalización de Buenos Aires en 1880.

Cómo se instituyó el Día de la Tradición en la Argentina

La conmemoración tuvo su origen en la provincia de Buenos Aires, donde la Legislatura estableció la fecha en 1939 mediante la Ley 4.756. La iniciativa recogió un pedido de la Agrupación Bases, que impulsaba un homenaje a las tradiciones gauchas a partir de una propuesta del periodista y poeta Francisco Timpone.

José Hernández

La celebración adquirió alcance nacional el 30 de septiembre de 1975, cuando el Congreso sancionó la Ley 21.154. La norma fijó el 10 de noviembre como Día de la Tradición en todo el territorio argentino y declaró a la localidad bonaerense de San Martín como Ciudad de la Tradición por ser el lugar de nacimiento de Hernández.

Qué cuenta el Martín Fierro y por qué es una obra clave

El poema se publicó en dos partes. La primera, El gaucho Martín Fierro, apareció en 1872. Siete años después, en 1879, Hernández publicó la continuación, La vuelta de Martín Fierro. Ambas partes quedaron reunidas bajo el nombre con el que hoy se conoce la obra.

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En la primera parte, el protagonista es obligado a servir en un fortín de frontera. Allí sufre abusos y termina por desertar. A través de su historia, Hernández cuestionó el trato que recibían los gauchos reclutados por la fuerza y mostró cómo esas decisiones alteraban sus vidas.

Día de la tradición

Fierro cuenta sus propias desventuras en verso y como payador. Esa voz, construida con giros del habla rural, hizo del poema una obra central de la literatura gauchesca, un género que ya habían cultivado autores como Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascasubi y Estanislao del Campo.

Qué se celebra el 10 de noviembre

La efeméride pone en valor prácticas que se transmiten entre generaciones. Entre las más ligadas a la vida de campo figuran la payada, las danzas folclóricas y los oficios vinculados al trabajo rural, junto con costumbres cotidianas como compartir el mate o reunirse alrededor de un asado.

Esas prácticas toman formas distintas según la región y la historia de cada comunidad. En las escuelas bonaerenses, la fecha también forma parte del calendario escolar y abre una conversación sobre las costumbres que las familias y las comunidades conservan, transmiten y recrean con el paso del tiempo.