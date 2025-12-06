El 6 de diciembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Gaucho, una conmemoración que rinde homenaje a una de las figuras históricas y culturales más significativas del país. Aquella fecha fue establecida oficialmente a través de la Ley N° 24.303, sancionada por el Congreso Nacional el 15 de diciembre de 1993 y promulgada a fines de ese mismo mes.

Seleccionado como día nacional del gaucho, el motivo de la elección está íntimamente ligado a la literatura nacional y busca perpetuar los valores, la historia y la rica herencia cultural del gaucho, considerándolo un símbolo de argentinidad.

Inicialmente, las autoridades coloniales se referían negativamente a ellos como cuatreros o vagabundos

El gaucho: de figura marginal a emblema nacional

La elección de la fecha tiene como referencia la publicación, en 1872, de la primera parte de "El Gaucho Martín Fierro", el poema narrativo de José Hernández. Esta obra cumbre de la literatura argentina, a la que luego se sumaría "La Vuelta de Martín Fierro" en 1879, no solo se convirtió en el libro nacional, sino que también elevó la figura del gaucho. La obra relata la vida y las desventuras de un gaucho perseguido y marginalizado en la Pampa de fines del siglo XIX.

Históricamente, el término "gaucho" (cuya etimología es discutida, postulándose una derivación del quechua huachu, "huérfano" o "vagabundo") se utilizó para designar a los habitantes criollos o mestizos que poblaron los campos durante los siglos XVIII y XIX. Inicialmente, las autoridades coloniales se referían negativamente a ellos como cuatreros o vagabundos. Eran jinetes trashumantes, expertos en la faena ganadera, y su vida estaba marcada por la independencia.

A pesar de haber sido perseguido y criticado por sectores de la élite, su participación fue crucial en las luchas independentistas. Las montoneras de Martín Miguel de Güemes, que combatieron a los realistas en Salta, eran conocidas como "los gauchos de Güemes", consolidandolo como un defensor de la patria y un símbolo de coraje.

Con el tiempo, la imagen del gaucho se fue asociando a valores esenciales de la identidad argentina, tales como el honor, la lealtad, la valentía y el amor por la tierra. Esta reivindicación se acentuó gracias a la literatura, la música y el arte, que lo inmortalizaron como un pionero de la pampa y un representante de una vida austera pero rica en principios.

La Ley 24.303, al instituir el Día Nacional del Gaucho, también sentó las bases para la creación de la Comisión Nacional del Gaucho en 1996. Este organismo, que opera bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, tiene como objetivo principal la promoción y preservación de las manifestaciones culturales gauchescas.

A nivel nacional y local, la conmemoración se manifiesta a través de diversos eventos que buscan celebrar la tradición gauchesca. Estos incluyen festivales folklóricos, destrezas criollas como las jineteadas y el aparte de ganado, desfiles de agrupaciones gauchas, payadas y la realización de asados criollos. Estas celebraciones son especialmente importantes en las zonas rurales y en provincias con fuerte arraigo de la cultura de campo.