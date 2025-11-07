Fiesta Nacional del Gaucho 2025: Madariaga presentó su 53ª edición en la sede de FEHGRA

En la sede de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), en Capital Federal, se llevó a cabo la conferencia de prensa sobre la 53º edición de la Fiesta Nacional del Gaucho, que se desarrollará del 5 al 7 de diciembre, en la localidad bonaerense de General Madariaga.

El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, junto al presidente de la Fiesta, Julián Castellano; e Ignacio Serra, coordinador de la Región Provincia de Buenos Aires de FEHGRA y presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Pinamar, junto a la “Flor del Pago” Pilar Antonio —quien es embajadora de la Fiesta y de la cultura gaucha durante todo el año—, dieron a conocer los detalles del evento que representa a toda la comunidad madariaguense.

Un evento que impulsa la tradición y el turismo bonaerense

Durante la presentación, Ignacio Serra destacó la importancia del evento no sólo en Madariaga, sino también en toda la región, por el movimiento turístico y económico que genera.

“Nosotros como privados estamos para apoyar fiestas y actividades que se generan en Madariaga, como el Rally, la Pasión Según San Juan, o ahora la Fiesta Nacional del Gaucho. Estamos muy contentos de que estén acá, en la sede de FEHGRA, para presentar el evento”, afirmó.

“Madariaga es tradición”

Por su parte, el intendente Esteban Santoro indicó que “es un gusto estar nuevamente en la Federación porque, para nosotros como madariaguenses, venir a difundir en Buenos Aires lo que hacemos es muy importante. Madariaga es el pago gaucho, con todo lo que implica eso. Es el buen recibir y estamos felices cuando la gente nos visita. Madariaga es la tierra de Argentino Luna, es tradición, es el lugar de las lagunas, el lugar del Rally y el de las fiestas tradicionalistas. La Fiesta del Gaucho es la fiesta madre, que se realiza muy pegado a nuestro aniversario, por eso también festejamos juntos”.

El intendente también enfatizó la invitación a disfrutar de los fogones populares que anteceden a la fiesta: “Los invitamos a disfrutar de la Fiesta pero también de los fogones que se realizan un fin de semana antes, donde se reúnen los vecinos e invitan a otros a ser parte del asado y el festejo”.

Una celebración que fortalece el desarrollo regional

Santoro expresó que, para la región, el turismo es un generador de desarrollo y destacó la ubicación estratégica de la ciudad:

Trabajamos junto a la región para generar puestos de trabajo”.

Además, recordó los múltiples eventos que forman parte del calendario madariaguense: “Venimos del Talar, del Concurso de Asadores, del Motoasado, de la Expo Rural… Esto es lo que ofrecemos los madariaguenses para todos los que quieran conocer nuestro pago, además de las lagunas y otros tantos atractivos”.

El jefe comunal agradeció a FEHGRA por brindar nuevamente su espacio institucional para la difusión de los eventos locales: “Hoy FEHGRA nos permite este espacio tan importante, que ya lo usamos para promocionar el Rally en marzo, y ahora venimos para invitarlos y dar a conocer la Fiesta Nacional del Gaucho, con muchos atractivos. Una fiesta que nos enorgullece”, puntualizó.

Una invitación abierta a todo el país

La Fiesta Nacional del Gaucho 2025 se celebrará del 5 al 7 de diciembre en General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Durante esos tres días, habrá desfiles criollos, destrezas gauchas, espectáculos folklóricos, muestras rurales y actividades gastronómicas típicas, que consolidan a Madariaga como un destino clave del turismo tradicionalista argentino.

La entrada será libre y gratuita, y se espera la visita de miles de turistas que cada año eligen este encuentro para vivir la esencia de la cultura gaucha.

Más información y programación completa en las redes oficiales de la Fiesta y en www.madariaga.gob.ar.