Tensión política y diplomática: la presencia de Milei en el Congreso y el conflicto con EE.UU. por el sorteo del Mundial

El periodista, Alejandro Gomel, especializado en política y acreditado en Casa Rosada, explicó en diálogo con Canal E los motivos detrás de la presencia inédita de Javier Milei en la jura de Diputados y el conflicto diplomático desatado con Estados Unidos.

La inédita presencia de Milei en el Congreso

Gomel confirmó que el presidente asistirá a la jura de los diputados, algo que definió como excepcional: “nunca va un presidente a una jura de los diputados”. Según detalló, la decisión responde a que “el Gobierno está celebrando que es la primera minoría”, ya que La Libertad Avanza logró convertirse en el bloque más grande de la Cámara tras el corrimiento de legisladores de Unión por la Patria.

El periodista subrayó que este movimiento tiene un alto contenido político: “el peronismo pierde la primera minoría y la Libertad Avanza será el bloque mayoritario cuando empiece la nueva Cámara”.

Respecto a la presencia de Milei, explicó que no tiene un rol institucional, pero se gestionó su ingreso: “se pidió formalmente la autorización y un palco para que el presidente vaya allí”.

Gomel aclaró que esta situación contrasta con la relación interna del Congreso: “Martín Menem es el brazo político del Ejecutivo en el Congreso”, lo que facilita su presencia, a diferencia del vínculo deteriorado con Victoria Villarruel en el Senado.

El periodista recordó además el giro simbólico del mandatario: “el presidente que asumió hablándole de las ratas del Congreso ahora pide permiso para presenciar la jura”, señalando el contraste con el nuevo escenario legislativo.

El conflicto con Estados Unidos por el sorteo del Mundial

En otro tramo de la entrevista, Gomel analizó el malestar generado en Washington tras la decisión de Milei de no asistir al sorteo del Mundial. Explicó que el presidente había sido invitado y recibido apoyo explícito: “Donald Trump dijo que venga Milei, que lo ponía en el palco presidencial”.

Sin embargo, la Casa Rosada tomó la determinación de evitar la foto con Claudio “Chiqui” Tapia: “la decisión fue no ir al sorteo del Mundial para no tener ninguna foto con Chiqi Tapia, lo que derivó en un conflicto diplomático".

Gomel detalló la reacción estadounidense: en la Casa Blanca se enteraron por el tuit de Adorni y fue un desaire para el gobierno de Estados Unidos”. La represalia llegó rápido: "Scott Besson no viene a Buenos Aires y se levanta la visita”.

A pesar del impacto, el periodista aseguró que “por ahora se mantiene la idea de no viajar”, resaltando que la Casa Rosada reconoce lo mal manejado del episodio.

Finalmente, Gomel comparó la postura diplomática argentina con la de Brasil: “Brasil no está de acuerdo con las políticas de Trump, pero dialoga sin alinearse automáticamente”, marcando el contraste con la estrategia de Milei.

