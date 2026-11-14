Demoras, reprogramaciones y un vuelo desviado desde Argentina tras el cierre aéreo en Estados Unidos

La suspensión de los despegues en todo Estados Unidos comenzó a generar complicaciones en las conexiones aéreas desde Argentina. Una falla en las comunicaciones de los centros de control de tránsito aéreo llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ordenar una paralización nacional de las salidas, una medida que afectó a las operaciones previstas para este viernes y abrió un escenario de incertidumbre para los pasajeros.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza comenzaron a aparecer las primeras demoras en los vuelos con destino a Estados Unidos. Entre las operaciones afectadas figuraban servicios de Delta, American Airlines y Aerolíneas Argentinas, con destinos como Nueva York, Miami, Atlanta, Houston y Dallas.

El primer vuelo que registró cambios fue el DL114 de Delta, con destino a Nueva York, cuya salida originalmente prevista para las 20.05 fue reprogramada para las 22. También hubo modificaciones en los servicios de American Airlines: el vuelo a Miami de las 21.30 pasó inicialmente a las 10 del sábado, mientras que el servicio a Dallas previsto para las 22.30 fue trasladado a las 00.30.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas reprogramó para las 4 de la madrugada del sábado su vuelo AR1302 a Miami, que tenía previsto despegar a las 22.45. Otro servicio de la compañía, el AR1304, ya se encontraba en vuelo cuando se conoció la disposición estadounidense.

La situación también alcanzó a Latam. La compañía informó que uno de sus vuelos a Miami, que había partido al mediodía desde Buenos Aires, fue desviado a Medellín, mientras monitoreaba la evolución del problema y evaluaba alternativas para los pasajeros afectados.

Estados Unidos suspendió los despegues en todos los aeropuertos y el gobierno descartó una amenaza contra el país

Qué pasó en Estados Unidos y qué se sabe de la falla

La FAA dispuso la suspensión de los despegues por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, luego de detectar problemas en las comunicaciones de los centros de control aéreo. La restricción impidió que despegaran nuevas aeronaves, aunque permitió que los aviones que ya estaban en el aire continuaran sus trayectos y aterrizaran.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que hubiera indicios de un ataque contra Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que todavía no se conocía el origen de la interrupción y advirtió que la solución no sería inmediata.

“¿Sabemos aún qué lo causó? No. Vamos a investigarlo, pero no voy a hacer suposiciones”, sostuvo el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de un ciberataque.

La paralización coincidió con una jornada en la que había más de 30.000 vuelos programados para el resto del día, según la aplicación Flighty. La prolongación de las restricciones podría derivar en nuevas cancelaciones, debido a que las tripulaciones tienen límites reglamentarios de actividad, con posibles consecuencias sobre las operaciones del fin de semana.