El acusado por la masacre de Barracas solicitó la absolución por el "beneficio de la duda"

La defensa de Justo Fernando Barrientos, único acusado por la masacre de Barracas, solicitó este miércoles su absolución por el beneficio de la duda, a una semana de que se conozca el veredicto. La representación legal del imputado por el crimen en el que tres mujeres fueron asesinadas y una cuarta resultó gravemente herida cuestionó la autoría del hecho. Según argumentaron, "no se comprobó con certeza" que el hombre de 69 años haya sido quien perpetró el brutal ataque con fuego ocurrido durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en la pensión donde las mujeres convivían.

Previendo un escenario de condena, el abogado solicitó que Barrientos sea declarado culpable únicamente por el delito de "homicidio simple". Para ello, pidió que se descarten todos los agravantes que pesan sobre la acusación: alevosía, ensañamiento, lesbicidio, femicidio y la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común. “Dijo que no había pruebas suficientes para tenerlos por acreditados a ninguno”, precisaron fuentes vinculadas al caso. Además, aclararon que la defensa no planteó la inimputabilidad del acusado ni otras circunstancias extraordinarias de atenuación.

La estrategia defensiva choca de frente con lo expuesto previamente por el fiscal federal Juan Manuel Fernández Buzzi y las querellas, quienes solicitaron la pena máxima de prisión perpetua para el agresor, que actualmente cumple prisión preventiva en el penal de Ezeiza.

León XIV recibió a cinco víctimas de abusos, pero dejó afuera a las del Próvolo y a 43 mujeres que denuncian al Opus Dei



A Barrientos se lo juzga por haber quemado vivas a las cuatro mujeres que residían en su mismo edificio. En medio del caos, el atacante golpeó a una de ellas. Cuando las mujeres lograron llegar al sector de las duchas para intentar apagar las llamas y mitigar las lesiones, Barrientos volvió a arrojarles material inflamable y continuó con las agresiones físicas.

Producto de la brutalidad del ataque, Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante fallecieron en los días posteriores. Sofía Castro Riglos, de 49 años al momento del hecho, fue la única sobreviviente; permaneció internada en el Instituto del Quemado hasta recibir el alta el 3 de junio de 2024. Por recomendación médica, no prestó declaración durante el debate oral.

Distintos testimonios recabados a lo largo del proceso confirmaron que el agresor hostigaba de forma sistemática a las mujeres por su orientación sexual, refiriéndose a ellas de manera despectiva como "tortas", lo que cimentó la acusación por crimen de odio y lesbicidio.

El Tribunal Criminal y Correccional N.° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander, tiene previsto dar a conocer su veredicto el próximo miércoles 18 de noviembre a las 11.





LP/ML