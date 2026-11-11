León XIV recibió a cinco víctimas de abusos, pero dejó afuera a las del Próvolo y a 43 mujeres que denuncian al Opus Dei

La reunión de más de una hora que el Papa León XIV mantuvo con cinco víctimas de abusos cometidos por integrantes de la Iglesia durante su visita a la Argentina abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre las autoridades eclesiásticas. Ending Clergy Abuse (ECA), la organización internacional que trabaja para erradicar los abusos clericales y la impunidad, cuestionó que la selección de las personas que pudieron hablar con el Pontífice haya quedado en manos de la Iglesia local. Entre quienes no fueron convocados están las víctimas del Instituto Próvolo de Mendoza y 43 mujeres que denunciaron haber sido sometidas a explotación y servidumbre por integrantes del Opus Dei.

Este martes, ECA organizó una conferencia de prensa en Buenos Aires para hacer público su reclamo. Participaron Sergio Salinas Giordano, abogado y director de la organización; Matthias Katsch, sobreviviente de abusos eclesiásticos y representante internacional de la entidad; Paula Bistagnino, periodista que investigó el caso de las 43 mujeres del Opus Dei; y Andrea Martínez, una de las denunciantes.

La organización ECA había pedido una audiencia con el Papa en la Argentina pero no fue recibida. | Crédito: ecaglobal.ong

Martínez cuestionó que el Papa no las hubiera recibido pese a que conocía su situación. “Si hubiera podido reunirme con el Papa, le habría dicho que lo mismo que nos sucedió a nosotras sigue ocurriendo hoy tras las puertas de cada centro del Opus Dei, y que él es el único que puede resolver esta situación”, expresó.

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En la conferencia también habló Elisa Carmona, una de las mujeres que denunció haber pasado 15 años en condiciones de servidumbre dentro de la organización. Según recogió la agencia italiana ANSA, aseguró: “Si yo tuviera oportunidad de estar con él, le diría: ‘Santo Padre, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos recibió? ¿Qué puede hacer usted por nosotras’”.

“Nuestro reclamo es por un mecanismo que dejó en manos de la jerarquía eclesiástica argentina la decisión de a quién escucha el Papa. Esa jerarquía es justamente la institución cuya respuesta frente a los abusos está en discusión”, señaló ECA en el comunicado difundido tras conocerse la audiencia.

El reclamo de ECA tiene como antecedente que en octubre de 2025, Salinas y otros representantes de la organización fueron recibidos por León XIV en el Vaticano. | Crédito: ecaglobal.ong

El cuestionamiento apunta a la falta de información sobre las cinco personas que participaron del encuentro, pero también al procedimiento utilizado para convocarlas. En el comunicado oficial, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que León XIV había conversado con víctimas de abusos “presentadas por la Iglesia local”. No precisó de qué casos se trataba ni quién había intervenido en la selección.

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“No pedimos que se conozca la identidad de nadie. Pero no sabemos de qué casos se trata, si los responsables fueron denunciados y juzgados, si se aplicó la tolerancia cero -que en la práctica no existe- y se los apartó de sus funciones, ni si esas personas recibieron del Estado el asesoramiento y la asistencia que les corresponden”, señaló Salinas en el documento. Y agregó: “Un comunicado así no genera esperanza en la Iglesia: genera desconfianza”.

Para el abogado, la decisión de dejar la convocatoria en manos de las autoridades locales tiene una implicancia particular. Las víctimas del Próvolo y las mujeres que denunciaron al Opus Dei habían manifestado públicamente su intención de reunirse con el Papa durante su paso por el país. Sin embargo, quedaron afuera de la audiencia.

El compromiso previo de León XIV

El reclamo de ECA tiene un antecedente directo: en octubre de 2025, Salinas y otros representantes de la organización fueron recibidos por León XIV en el Vaticano. Según reconstruyó el abogado en diálogo con PERFIL, durante aquella audiencia le plantearon su preocupación por la falta de diálogo de la Iglesia con las víctimas y por la ausencia de respuestas institucionales frente a los abusos.

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“Lo primero que hicimos fue decirle que estábamos preocupados por la posición que tiene la Iglesia, porque no se reunía con las víctimas, por la falta de claridad y por todo lo que implica el poder de la Iglesia”, contó Salinas.

De acuerdo con su relato, el Papa respaldó la iniciativa de la organización y les pidió que trabajaran sobre esa problemática. “Nos dijo: ‘Metánse. Yo los apoyo’”, recordó.

El papa León XIV se despidió este miércoles de la Argentina. | Crédito: AFP

Aquella reunión, que estaba prevista para durar unos 15 minutos, se extendió durante casi dos horas. Salinas describió aquel encuentro como un momento de especial cercanía con el Pontífice y, desde entonces, ECA profundizó su trabajo con la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, conocida como Tutela Minorum. Salinas explicó que la organización buscó establecer un canal de diálogo directo con las autoridades vaticanas para facilitar el contacto entre el Papa y las víctimas.

Las gestiones con la Iglesia argentina

Cuando se confirmó la visita de León XIV a la Argentina, ECA intentó conseguir una audiencia para las víctimas. Salinas contó que se comunicaron formalmente con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y que también realizaron gestiones informales.

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Según su reconstrucción, el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo mendocino Marcelo Colombo, confirmó que había dejado la carta con la solicitud en la Santa Sede. Sin embargo, no aportó precisiones sobre a quién se había presentado el pedido, cuándo sería tratado ni qué respuesta había obtenido.

El abogado aclaró que el objetivo de la organización no era imponerle al Papa una reunión con determinadas personas, sino consultar primero si existía voluntad de recibirlas y luego preguntarles a las propias víctimas si querían participar.

La controversia se profundizó cuando ECA advirtió que el comunicado oficial de la Santa Sede utilizaba la expresión "presentadas por la Iglesia local". Para Salinas, esa referencia confirma que la selección quedó bajo responsabilidad de las autoridades argentinas.

Dos casos que quedaron afuera

La exclusión de las víctimas del Próvolo tiene un peso particular por la dimensión judicial del caso. La causa salió a la luz en 2016, cuando comenzaron a conocerse las denuncias de estudiantes sordos e hipoacúsicos que habían asistido al instituto religioso de Carrodilla, en Mendoza. Las investigaciones derivaron en condenas contra sacerdotes, empleados y otros integrantes de la institución.

El otro caso es el de las 43 mujeres que denunciaron haber sido captadas y sometidas a servidumbre por integrantes del Opus Dei desde su adolescencia. La presentación pública se realizó en 2021 y también fue llevada ante el entonces Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano, sin que hasta ahora hayan recibido una respuesta formal de la Santa Sede, según ECA.

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La organización considera que la audiencia con León XIV era una oportunidad para que ambas experiencias fueran escuchadas directamente por el máximo responsable de la Iglesia católica.

“Un gesto de cercanía es bienvenido, pero sin transparencia sobre quiénes participaron y quiénes fueron elegidos, lo que quería ser una señal de cambio se convierte en una confirmación de la vieja cultura del silencio”, expresó Matthias Katsch.

Salinas, por su parte, no descartó que la reunión con León XIV pueda abrir una nueva etapa, aunque advirtió que la expectativa está atada a que los compromisos asumidos se traduzcan en decisiones concretas. La organización espera que el Papa intervenga directamente para garantizar que las víctimas puedan ser escuchadas sin depender de las autoridades eclesiásticas locales.

GL/MC