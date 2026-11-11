El papa León XIV llega a la cárcel de Devoto: “Los chicos están ilusionados, es fuerte que venga Su Santidad a visitarlos”

En pocas horas el papa León XIV visita la cárcel de Devoto. La expectativa se siente tanto dentro como fuera del penal. Este miércoles 11 de noviembre, el Pontífice cruzará las puertas del establecimiento para encontrarse con los 74 detenidos que todavía permanecen alojados allí, mientras avanza el traslado de más de 1.400 presos al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. Será la última actividad de su visita a la Argentina antes de la misa en Luján y también uno de los últimos acontecimientos que albergará una cárcel próxima a cerrar sus puertas después de casi un siglo de historia.

"Los chicos están entusiasmados, están ilusionados. Es una emoción muy fuerte que venga Su Santidad a visitarlos", contó a PERFIL Matías, un abogado que estudió y se recibió dentro del penal en 2023, mientras esperaba ingresar al establecimiento. Fue presidente del Centro Universitario Devoto (CUD) en dos oportunidades y conoce de cerca la vida cotidiana de los internos. Para él, la visita representa mucho más que un encuentro religioso.

La cárcel de Devoto recibirá al papa León XIV a pocas semanas de su cierre definitivo

Matías recordó especialmente el vínculo que mantuvieron con Jorge Bergoglio, el papa Francisco, quien durante años se interesó por las actividades educativas que desarrollaban las personas privadas de su libertad. “Francisco era muy cercano a nosotros, intercambiamos cartas, teníamos mucha comunicación con Francisco antes y durante que fue Papa”, relató. En el centro universitario, incluso, conservan un cuadro con una bendición que el entonces Pontífice les envió a los estudiantes.

Ese vínculo dejó una huella entre quienes encontraron en las aulas de la cárcel una oportunidad para estudiar y proyectar una vida después del encierro. En uno de sus mensajes al Centro Universitario de Ezeiza, Francisco había destacado la importancia de esos espacios de formación, a los que definió como lugares de trabajo, cultura y progreso. “Es un signo de humanidad”, dijeron entonces.

Expectativa por la llegada del papa León XIV

La llegada de León XIV recupera parte de ese legado. Pero ocurre en un escenario muy distinto: la cárcel de Devoto está siendo desocupada y su cierre plantea interrogantes sobre el futuro de los internos, sus estudios y los vínculos construidos durante años.

Cómo será la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto

La actividad comenzará a las 7 de la mañana con un momento de oración, canciones y reflexiones sobre el Evangelio y los mensajes de Francisco y León XIV vinculados con la realidad carcelaria. Una hora después está previsto que el Pontífice llegue al establecimiento, donde será recibido por las autoridades y participará de un encuentro en el gimnasio del penal.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , estará a cargo de la bienvenida. Luego, tres personas compartirán sus testimonios ante el Papa: dos internos y un hombre que recuperó la libertad hace tres años.

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Los relatos fueron preparados por sus protagonistas junto al capellán del penal, Matías De Martini, y cuentan con la aprobación del Vaticano. Después de escucharlos, León XIV dirigirá unas palabras a los presentes.

También habrá obsequios preparados por personas privadas de su libertad. Entre ellos, artesanías realizadas en distintos establecimientos penitenciarios y un libro que reúne cartas, reflexiones y mensajes escritos por presos de todo el país.

El coro de la Pastoral Carcelaria acompañará la ceremonia e interpretará una canción propia, "El Dios que abraza" . Hacia el final, se le pedirá al Pontífice que bendiga a los internos, sus familias, el personal penitenciario y las víctimas de delitos.

La preparación comenzó hace semanas. El 30 de octubre, García Cuerva recorrió el establecimiento junto al capellán y conversó con los detenidos sobre el encuentro. Según informó la Agencia de Información Católica (AICA), García Cuerva les contó a los internos que León XIV había aceptado de inmediato la invitación para visitar el penal. También les pedí que disfrutaran del encuentro y guardaran ese momento en la memoria. “Van a tener que sacar la foto con el corazón”, les dijo.

La secretaria ejecutiva de la Pastoral Carcelaria argentina, María Patricia Alonso, dijo que algunos de los internos inicialmente se resistieron a participar porque no se consideraban dignos de estar frente al Papa. “Muchos no se sentían dignos ”, recordó. Por eso, la preparación incluyó un retiro espiritual con momentos de oración, cantos y acompañamiento.

La otra cara del cierre: el futuro de los estudiantes de Devoto

Mientras los preparativos avanzan, las familias de los detenidos atraviesan días de incertidumbre. El traslado al nuevo complejo de Marcos Paz no solo implica un cambio de establecimiento: también puede modificar las posibilidades de estudio, las visitas y los vínculos que los presos construyeron durante años.

Mariana esperaba ingresar al penal para visitar a su hermano, estudiante universitario, y expresó su preocupación por la continuidad de su formación académica. "Interrumpen su educación de un día para otro y no tenemos garantías de que pueda seguir estudiando en el nuevo penal. Además, se alejan entre ellos, de sus compañeros", cuestionó ante PERFIL.

Su reclamo apunta al futuro del Centro Universitario Devoto (CUD), que funciona desde 1985 en el marco del programa UBA XXII, una experiencia educativa que permitió a más de 3.000 personas privadas de su libertad pasar por sus aulas.

Allí estudió Matías, quien logró recibirse de abogado en 2023 y llegó a presidir el centro universitario en dos oportunidades. Su historia es una muestra de lo que significa acceder a la educación dentro de una cárcel, una posibilidad que ahora las familias reclaman que se garantiza también después de los traslados.

Según explicó, los internos que permanecen en Devoto esperan la visita del Papa antes de ser derivados a otros establecimientos. Entre los posibles destinos se mencionó el nuevo complejo de Marcos Paz, la cárcel anterior de esa localidad y Ezeiza.

El cierre del penal, que durante décadas fue reclamado por vecinos y autoridades, abre así otro debate: qué sucederá con los espacios educativos y los proyectos personales de quienes todavía cumplen una condena.

Qué dicen los vecinos sobre el cierre de la cárcel

La llegada del Papa también alteró la rutina de un barrio que convivió durante décadas con los muros, las garitas de vigilancia y el movimiento permanente de familiares que acudían a visitar a los detenidos.

En los alrededores del establecimiento, PERFIL conversó con comerciantes y vecinos que tienen distintas miradas sobre el cierre. Algunos esperan que el predio se transforme en un espacio abierto para el barrio. Otros temen que la salida de la cárcel perjudique la actividad comercial o deje durante años un edificio abandonado.

Una comerciante de 71 años, que prefirió mantener su nombre en reserva, contó que el negocio ubicado en la cuadra del penal le permitió criar a sus hijos y pagarles los estudios. Actualmente cobra una jubilación de 460 mil pesos y sigue trabajando. "Lejos de lo que se cree, las personas que vienen acá, las mujeres y familiares de los presos, no vienen a robar. Generan un movimiento económico en el barrio. Vienen y nos compran", sostuvo.

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Su testimonio contrasta con la imagen que suele asociarse a los alrededores de una cárcel. Durante años, las visitas de familiares también sostuvieron la actividad de pequeños comercios, quioscos y locales gastronómicos.

El dueño de un multirrubro cercano aseguró que algunos comerciantes ya evalúan cerrar o cambiar de actividad. Según contó, un supermercado de la zona registró una caída del 30% en sus ventas durante las últimas semanas. “Ojalá que hagan edificios y haya un buen espacio verde”, expresó, aunque reconoció que el proceso de transformación todavía genera dudas.

Otra vecina recordó los inconvenientes que provocaron los operativos de traslado, especialmente por las vallas y las restricciones para circular. “Estábamos presos nosotros”, ironizó.

Sin embargo, su principal preocupación es qué ocurrirá con el terreno una vez que el penal quede completamente vacío. "Que se vaya la cárcel me es indistinto. Lo que me preocupa es cuánto tiempo va a pasar hasta que hagan algo con ese terreno. Mientras tanto va a ser un criadero de ratas y seguramente se van a metro personas a vivir ahí", advirtió.

Luis, un jubilado que vive a cuatro cuadras del penal, planteó una inquietud diferente. Para él, la presencia permanente de móviles policiales contribuía a la seguridad de la zona. "Cuando se terminan de llevar a los presos, los patrulleros van a dejar de pasar por acá. Tener la cárcel acá nos daba seguridad en el barrio. ¿Ahora qué va a pasar?", se preguntó.

También hubo cuestionamientos sobre el recorrido del Pontífice por la Argentina. Julia, otra vecina, lamentó que sus actividades se concentraran en Buenos Aires y Córdoba. Le hubiera gustado, dijo, que la visita fuera "más federal para que personas de otras provincias también pudieran verlo".

Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires - Cárcel de Devoto

El final de una cárcel que marcó la historia de Villa Devoto

La cárcel de Devoto fue inaugurada en 1927, cuando el barrio todavía conservaba características rurales y estaba rodeado de quintas. Con el crecimiento de Buenos Aires, el establecimiento quedó integrado a una zona residencial y se convirtió en la última cárcel federal ubicada dentro de la Ciudad.

Casi un siglo después, el penal atraviesa sus últimas semanas de funcionamiento. El traslado de los internos al nuevo complejo de Marcos Paz forma parte de un acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración porteña para concretar su cierre definitivo.

La nueva unidad penitenciaria fue construida sobre un terreno de 80 hectáreas y tiene capacidad para albergar a 2.232 personas . Según informó el Gobierno de la Ciudad, el proyecto de desocupación permitirá avanzar posteriormente con la demolición y reurbanización del predio de Devoto, con espacios públicos y desarrollos residenciales.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el avance de los traslados y lo presentó como " el cumplimiento de un compromiso asumido con los vecinos después de décadas de postergaciones" .

Sin embargo, mientras las autoridades proyectan el futuro del terreno, las familias de los detenidos siguen pendientes de cuestiones más inmediatas: dónde cumplirán sus condenas, cómo continuarán estudiando y qué posibilidades tendrán de recibir visitas.

Este miércoles, por unas horas, esas preocupaciones convivirán con un acontecimiento excepcional. León XIV llegará a una cárcel que está a punto de desaparecer del paisaje de Villa Devoto, pero que todavía alberga historias, familias y proyectos de vida.

Para quienes esperan verlo detrás de esos muros, la visita será una oportunidad de ser escuchados. Para el barrio, marcará uno de los últimos capítulos de una convivencia que dura casi cien años.

cp