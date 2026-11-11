En Devoto prepararon a los presos física y espiritualmente para recibir a León XIV: “No se sentían dignos”

La preparación para recibir al Papa León XIV en la Cárcel de Devoto este miércoles fue mucho más allá de los arreglos edilicios y las medidas de seguridad. En los días previos al encuentro, más de 70 presos participaron en retiros, momentos de oración y espacios de reflexión para la llegada del Pontífice. Una tarea en la que la Pastoral Carcelaria tuvo un papel central, acompañando a los internos en un camino de fe, escucha y redescubrimiento de su propia dignidad.

“El desafío del agente pastoral es poder escuchar sin ofrecer una receta mágica, sin decir 'tienes que hacer una novena, tienes que ir a misa'. No es eso lo que necesitan. Primero, que los escuchen, y después el Espíritu va guiando qué es lo que se necesita y cómo los podemos ayudar”, explica María Patricia Alonso, secretaria ejecutiva de la Pastoral Carcelaria de Argentina, quien lleva más de 25 años en el oficio.

Cuando los internos supieron que el Pontífice había elegido la cárcel de Devoto para manifestar su cercanía a quienes sufren en las prisiones argentinas, la noticia generó un fuerte impacto. Algunos, incluso, tuvieron dificultades para aceptar que podían formar parte de un acontecimiento de estas características.

“Muchos no se sentían dignos. De hecho, va a haber gente que compartirá testimonios, y en un primer momento habían dicho que no”, contó Alonso, antes de la visita, al portal de noticias oficial que difunde información sobre el Papa.

María Patricia Alonso | Crédito: vaticannews.va

Frente a esta realidad, se puso en marcha un acompañamiento impulsado por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y coordinado por el capellán del penal, el padre Matías De Martini.

“Lo que ellos quisieron fue que no solo estén listos físicamente, arreglados, sino que la parte interior, lo que no se ve, que ese corazón esté preparado para recibir al pastor. Por eso, uno de los muchachos que tenía que dar un testimonio, después del retiro, se dio cuenta de que él era amado por Dios y que él podía también dar un mensaje de esperanza”, relató la agente pastoral.

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El último retiro espiritual realizado en el penal estuvo marcado por la expectativa de la llegada del Santo Padre. A través de cantos, oraciones y momentos de reflexión, los participantes encontraron un espacio para expresar sus inquietudes y renovar su esperanza. Para Alonso, uno de los frutos más importantes de esta preparación fue que los internos pudieran reconocer que su situación de encierro no les quita su dignidad como personas.

“Se dieron cuenta de que, a pesar de estar presos, la dignidad no la pierden, porque tienen la dignidad de hijos de Dios. Entonces, están preparados con el corazón ardiente, como los peregrinos de Emaús, esperando la llegada del pastor”, afirma Alonso, quien también ve cómo las madres de los encarcelados viven esta experiencia como un profundo signo del consuelo de Dios.

El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en el barrio de Villa Devoto | Crédito: vaticannews.va

La preparación para recibir a León XIV, sin embargo, no se limitó a los internos de Devoto. La Pastoral Carcelaria promovió iniciativas en establecimientos penitenciarios de distintas regiones del país para que más personas privadas de libertad pudieran participar del acontecimiento y hacer llegar al Pontífice sus propias historias. En algunos casos, esa participación tomó forma de regalos elaborados con sus propias manos.

En la cárcel de Ezeiza, hombres que atraviesan procesos de rehabilitación de adicciones trabajaron en una estola que le entregaron al Papa. La pieza se confeccionó en un taller de tejido en telar que funciona en esa unidad penitenciaria desde 2009.

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La elaboración de la estola también se convirtió en una oportunidad para conversar sobre el significado de la visita y el mensaje del Pontífice a las comunidades penitenciarias. “No es sólo tejer y nada más. También venimos charlando y trabajando lo que va diciendo el Papa, lo que significa esta visita, y la idea es que los chicos que están rehabilitándose de las adicciones, mientras cumplen su condena, pudieran con sus manos hacer esa estola que le van a mandar al Papa”.

En la cárcel de San Martín, la alfarería fue otra de las formas elegidas por los internos para expresar su cercanía con el Santo Padre. Los participantes de un taller elaboraron varias piezas cuyo mensaje remite a la acción de Jesús en sus vidas. "Es Jesús que los rescata", repitió Alonso. Una de estas creaciones se la dieron a León XIV y las demás regresaron a la diócesis después de ser bendecidas.

Junto con estos obsequios, la Pastoral Carcelaria quiso reunir las voces de internos de todo el país. Para ello, invitó a las personas privadas de libertad a escribir mensajes de hasta cinco líneas dirigidos al Pontífice, que fueron compilados en un libro especialmente preparado para entregárselo durante su visita a Devoto.

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