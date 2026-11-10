Encuentro de León XIV con los jóvenes en el Monumento de los españoles: horario, accesos, cortes y transporte

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo este martes un operativo especial para propiciar el desarrollo del Encuentro del papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo.

Según informaron fuentes oficiales, la apertura de los accesos al público será a las 12:00, mientras que a las 16:00 habrá música en vivo y animación. Durante esa hora cantarán Valentino Merlo, Nahuel Penissi y Maggie Cullen, entre otros.

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El Sumo Pontífice arribará a las 20:15 y a las 22:00 finalizará el encuentro en el cruce de Avenida Del Libertador y Sarmiento. Se delimitarán espacios en distintos sectores con accesos diferenciados y corredores de circulación, mientras que las pantallas y los parlantes permitirán seguir la ceremonia.

La convocatoria alcanza a jóvenes previamente inscriptos y también al público en general. Para el sector con inscripción se contempla una franja de 15 a 35 años y una distribución en ocho sectores identificados por colores, con acceso mediante QR.

Los accesos: por dónde entrar y salir

Habrá ocho puntos de ingreso y egreso para ordenar la llegada y la circulación de los asistentes.

- Avenida Sarmiento y Avenida Santa Fe: ingreso por Plaza Italia y luego por Avenida Colombia. Destinado al público general sin código QR y personas con discapacidad.

- Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe: exclusivo para jóvenes inscriptos.

- Avenida Figueroa Alcorta y DR. Roberto Levillier: habilitado para inscriptos y público general.

- Ortega y Gasset y Avenida Luis María Campos

- Olleros y Avenida Luís María Campos

- Teodoro García y Avenida Luis María Campos

- Virrey Vértiz y José Hernández

- Olleros y Valentín Alsina

León XIV

También habrá puntos exclusivamente para egresos:

- Gorostiaga hasta Avenida Luis María Campos

- Maure hacia Avenida Luis María Campos

- Dorrego hacia Avenida Luis María Campos

Transporte: colectivos y subtes

En cuanto a los colectivos, Las 103 líneas nacionales que circulan por la Ciudad dispusieron un refuerzo de sus servicios desde las 18 del domingo. También las siguientes 13 líneas porteñas: 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151.

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Durante la salida masiva habrá unidades esperando especialmente en las líneas 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12 en la zona de Pacífico y Plaza Italia.

Por su parte, los subtes tendrán servicios de día hábil en todas las líneas. En principio estarán todas las estaciones abiertas, salvo que existan riesgos de seguridad, saturación o falta de operatividad.

Extensión horario en Línea D hasta la 1.30 con servicio de desconcentración más un operativo de desconcentración en Linea H con dos estaciones abiertas (Pueyrredón y Once).

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Al finalizar el servicio habitual, la Linea D continuará hasta la 1.30 con un doble servicio de desconcentración de la Misa de Jóvenes. Aquellos que pretendan ir hacia la Catedral, podrán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio.

Los que quieran dirigirse hacia Congreso de Tucumán, podrán subir en Palermo y bajarse en Juramento y Olleros. En tanto, la Línea H garantizará la conexión con la Línea D, por lo que se prestará servicio directo desde Santa Fe (ingreso únicamente por combinación) a Once.