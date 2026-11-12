Falleció Ricardo “Negro” Rodríguez, referente de clubes como All Boys y Defensa y Justicia, a sus 72 años

Ricardo “Negro” Rodríguez, histórico director técnico del ascenso argentino, falleció este miércoles a los 72 años y fue despedido por los dos clubes donde dejó una huella imborrable: All Boys y Defensa y Justicia. El último equipo que dirigió fue El Porvenir, el año pasado.

Rodríguez también fue técnico de Platense, Racing de Córdoba, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Los Andes, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia, Boca Unidos, Central Norte de Tucumán y Talleres de Perico.

La carrera de Ricardo Rodríguez y la despedida de los clubes donde brilló

Ricardo “Negro” Rodríguez nació en Buenos Aires el 4 de marzo de 1954 y comenzó su carrera profesional como defensor en San Lorenzo, donde tuvo su debut en julio de 1973. En 1975 pasó al Atlético de Madrid de España y luego, entre el 1976 y 1978, tuvo su primer contacto con All Boys.

También jugó para Bucaramanga de Colombia, Almagro, Banfield y Arsenal de Sarandí. Se retiró en Estudiantes de Buenos Aires, el año 1984.

Comenzó su carrera como DT en All Boys, donde cumplió tres ciclos bien definidos: de 1997 a 1999; de 2001 a 2003; y de 2013 a 2014.

All Boys lamentó el fallecimiento de Ricardo Rodríguez

El club lo despidió con un extenso y conmovedor texto que empieza diciendo: "El club Atlético All Boys expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Ricardo "el Negro" Rodríguez, quien vistió la camiseta de nuestra institución como futbolista entre 1976 y 1978 y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria como director técnico".

“Como entrenador, RRDT, tuvo tres etapas al frente del primer equipo y se convirtió en el tercer director técnico con más partidos dirigidos en la historia del club. Junto a Pepe Romero, fue uno de los dos entrenadores que condujeron a All Boys en tres categorías diferentes, incluida la Primera División”, expresa el comunicado del club.

Para luego explicar que “durante su último ciclo, en la temporada 2013/2014, dirigió al equipo en la máxima categoría del fútbol argentino. Su debut fue con un recordado triunfo por 2-0 ante Boca Juniors, en La Bombonera, y estuvo al frente del equipo en el último encuentro que All Boys disputó hasta el momento en Primera División, ante Belgrano, el 16 de mayo de 2014”.

Y cerró diciendo que “La institución acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento y hace llegar sus más sinceras condolencias”.

All Boys lamentó el fallecimiento de Ricardo Rodríguez

Por su parte, Defensa y Justicia escribió en su cuenta de X: “Lamentamos el fallecimiento de Ricardo Rodríguez, quien fuera el entrenador de nuestro primer equipo en la temporada 2011/12. Le enviamos a su familia el afectuoso saludo del pueblo Halcón. QEPD RRDT”.

Lo mismo hizo Atlético Tucumán, que destacó que fue un entrenador “muy querido y respetado, que dejó una huella especial” en el club.