Fe, amistad y esperanza: las historias de los jóvenes que se acercaron a escuchar a León XIV

La mayoría de los jóvenes que se acercaron a escuchar al papa León XIV llegó en grupos. En las inmediaciones del Monumento de los Españoles se veían chicos y chicas acompañados por sus familias, pero sobre todo por compañeros de colegios religiosos y organizaciones parroquiales.

Lejos del desánimo que suele aparecer en las conversaciones del mundo adulto, entre los jóvenes predominaba el optimismo. Ninguno de los que conversó con PERFIL conocía demasiado sobre la agenda del Papa en la Argentina ni había escuchado en detalle sus discursos. Pero estaban ahí. Algunos por fe, otros por curiosidad y muchos por la posibilidad de compartir una experiencia con sus amigos.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Cedoc

En ronda, unos 15 alumnos del colegio que pertenece al Centro de Formación Profesional 34 de La Boca pasaron la tarde tomando mate. Los acompañaba Liliana, profesora de gastronomía. "Vinimos a compartir en compañía y a ver al Papa", contó Fátima. Priscila, su amiga, aseguró que lo que más la convocaba del encuentro era "la hermandad".

Las adolescentes no tenían entre sus principales preocupaciones la tecnología, uno de los temas más presentes en los discursos de León XIV. Sobre la dimensión social, económica y política que abordó el Pontífice durante su visita, una de ellas reconoció que la situación genera preocupación, aunque buscó poner el acento en otra cosa: "Es preocupante, pero siento que siempre va a faltar la plata. No hay que tirarse para abajo. Hay que tener voluntad", dijo.

El papa León XIV recordó una definición de Francisco: "La Iglesia no es un negocio"

Daiana llegó desde Lanús con su hija, Merlina, su pareja, William, y su suegra, Virginia. "Vine por fe. Mi mamá era muy creyente y esto es algo histórico. Es importante que alguien como el Papa le hable a los jóvenes. Yo tuve a mi hija a los 18 y a veces, cuando te falta todo, te tenés que aferrar a la fe", contó.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo | Crédito: Cedoc

Los cuatro coincidieron en señalar qué fue lo que más les gustó hasta ahora de la presencia de León XIV en la Argentina: su visita al Cottolengo. "Es fundamental que alguien tan importante ponga el foco en un lugar que necesita tanto", destacaron.

Zoe llegó desde Longchamps con sus padres y sus hermanos. La familia también sumó a Lourdes, una amiga de la adolescente que viajó desde Guernica. Llegaron temprano y pasaron la espera con galletitas y tereré. En medio de la jornada, las chicas tuvieron otro motivo para festejar: mientras aguardaban al Papa, recibieron la noticia de que habían aprobado las materias.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo

"Yo vine ayer y la pasé bien, así que quise volver. Estoy bautizada, tomé la comunión y me confirmé, pero me había alejado de la fe y ahora estoy intentando acercarme de nuevo", contó Lourdes. Zoe, en cambio, siempre estuvo más vinculada a la Iglesia a través de su familia. De hecho, sus hermanos forman parte de los scouts. "No me podía perder este día", aseguró.

Aunque no siguieron en detalle la gira de León XIV, ambas tienen muy presente a Francisco. "En estos días estuve mirando muchas entrevistas viejas. Es un mensaje esperanzador", contó Zoe.

Cuando la conversación llegó al uso de la tecnología, intervino Silvina, la mamá de Zoe, y contó que la familia atravesó una situación compleja de grooming. "Lo tuvimos que pasar juntos y hubo que hablar mucho, mucho. Los adultos tenemos que estar y acompañar", dijo. La mujer trabaja en un centro de día y también valoró las intervenciones del Papa sobre la realidad política y social. "Dijo lo que tenía que decir alguien", sostuvo.

En Palermo, la espera por León XIV reunió así a jóvenes que llegaron desde distintos puntos del conurbano, con historias y vínculos diferentes con la fe. No todos conocían sus discursos ni habían seguido su recorrido por el país. Pero, entre mates, charlas y encuentros con amigos, encontraron sus propios motivos para estar ahí.