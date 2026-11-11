Feriados de noviembre 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo tras la visita del Papa

Después de los feriados establecidos por la visita del papa León XIV, el próximo fin de semana largo en la Argentina será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre de 2026. El descanso de tres días se conformará por el traslado del feriado nacional del Día de la Soberanía Nacional, , que se conmemora cada 20 de noviembre y este año pasará al lunes 23.

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Será el último feriado nacional de noviembre. El calendario de este mes también incluyó fechas especiales por la visita del papa León XIV. El lunes 9 fue feriado en todo el país, el martes 10 rigió en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 se estableció exclusivamente para la provincia de Buenos Aires.

Por qué el feriado del 20 de noviembre pasa al lunes 23

El 20 de noviembre cae viernes en 2026. Como el Día de la Soberanía Nacional figura entre los feriados trasladables, este año el descanso se aplica el lunes 23 de noviembre. La conmemoración histórica conserva su fecha original.

Feriados de noviembre 2026

El artículo 6 de la Ley 27.399 establece que los feriados trasladables que caen martes o miércoles pasan al lunes anterior. Cuando coinciden con un jueves o un viernes, se mueven al lunes siguiente. Así queda conformado el último fin de semana largo de noviembre.

Sábado 21 de noviembre: primer día del fin de semana.Domingo 22 de noviembre: segundo día del fin de semana.Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

Qué se conmemora en el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se recuerda el Combate de la Vuelta de Obligado, librado en 1845 en un recodo del río Paraná, en el actual partido bonaerense de San Pedro. Allí, las fuerzas de la Confederación Argentina, al mando del general Lucio Norberto Mansilla, resistieron el avance de una flota británica y francesa.

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Gran Bretaña y Francia buscaban abrir la navegación por los ríos interiores para sus embarcaciones comerciales. Para frenar el avance de la flota, las tropas de Mansilla instalaron baterías de artillería en la costa y tendieron cadenas de una orilla a la otra del Paraná, aprovechando la estrechez del paso.

Tras varias horas de combate, la flota anglo-francesa logró romper la barrera y continuar río arriba. En los años siguientes, los acuerdos diplomáticos con ambas potencias reconocieron la soberanía de la Confederación sobre sus ríos interiores. En 1974, la Ley 20.770 instituyó el 20 de noviembre como fecha conmemorativa.

Qué feriados quedan en 2026 después del fin de semana largo de noviembre

El lunes 23 de noviembre será el último feriado nacional del mes. Corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre y que este año se traslada al lunes siguiente.

En diciembre, el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y el martes 8 será feriado nacional inamovible por la Inmaculada Concepción de María. Para quienes tengan libre el lunes, el descanso podrá extenderse durante cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. En el sector privado, por regla general, cada empleador decide si habrá actividad el lunes. Si se trabaja, se cobra el salario habitual.

El último feriado del año será el viernes 25 de diciembre, cuando se celebra Navidad. Como es un feriado inamovible y cae viernes, dará lugar al último fin de semana largo de 2026, del 25 al 27 de diciembre, para quienes descansan el sábado y el domingo.

LV/RV