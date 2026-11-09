Jorge Macri participó de la misa del Papa León XIV: "Es una alegría ver a un pueblo compartir este momento único"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participó este lunes de la misa que encabezó el Papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo, ante una multitud estimada en más de dos millones de personas. Durante la jornada destacó la convocatoria que generó la visita del Pontífice y sostuvo que representa una oportunidad para fortalecer la unidad y el encuentro entre los argentinos.

"Es una alegría vera un pueblo compartir este momento único, gente que se siente convocada por un pastor que viene a dejarnos un mensaje sobre lo importante que es la familia, el diálogo y el encuentro. Es una gran oportunidad para demostrar una sociedad unida", expresó Macri durante la celebracion.

La multitud ocupó un corredor de casi tres kilómetros sobre la avenida del Libertador, con banderas argentinas y de la Santa Sede. Las 33 pantallas instaladas por el Gobierno porteño permitieron que los fieles que se encontraban a varias cuadras del escenario principal pudieran seguir la ceremonia.

Macri calificó como un momento histórico la visita del papa León XIV a la Argentina. “El Papa nos llama al esfuerzo de la unidad, que no quiere decir que todos pensemos igual. Tenemos que poder dialogar, hablar y hasta coincidir en las diferencias”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia y Radio Mitre.

Las declaraciones se produjeron después del encuentro que mantuvo el domingo con el Sumo Pontífice, a quien le entregó la Llave de la Ciudad de Buenos Aires y distinguió como Visitante Ilustre. La ceremonia se realizó en la plazoleta 11 de junio de 1580, al pie del monumento a Juan de Garay.

El Papa junto a Jorge Macri

León XIV en el Cottolengo Don Orione; apuntó contra “el individualismo y le exclusión” y pidió por los discapacitados

Macri estuvo acompañado por su esposa, María Belén Ludeña, y su hijo Vito. Durante el intercambio, el Papa también le entregó una medalla.

Al recordar ese momento, el jefe de Gobierno aseguró: “Fue muy emocionante el instante que pudimos tener con él, junto con parte del Gabinete, María Belén y Vito. El Papa fue muy generoso, muy gentil y todos estuvimos muy emocionados: volver a tener un Papa es nuestra Ciudad es un gran orgullo”.

También contó parte de la conversación que mantuvo con el Pontífice y explicó que le agradeció por visitar “la casa, el hogar y la Ciudad de nuestro querido papa Francisco”. En ese sentido, remarcó la importancia de la convivencia religiosa en Buenos Aires, “le dije que esta es una Ciudad donde el diálogo interreligioso, la vida y la convivencia, son algo que hemos construido desde hace mucho tiempo, un trabajo que hizo también Jorge Bergoglio, el papa Francisco, como arzobispo”.

Jorge Macri junto al papa León XIV | Crédito: Prensa CABA

En su primer día, León XIV envió un mensaje de fuerte tono político frente a Milei: "La economía debe estar al servicio de la persona"

Sobre el mensaje que León XIV transmitió en el Palacio Libertad, Macri consideró que sus palabras interpelaron a todos los sectores y cuestionó los intentos de utilizarlas para obtener rédito político. “No hay nadie que pueda estar exento de ese mensaje, a todos nos cabe un poco el sayo, todos tenemos que recoger el guante y ver en qué parte estamos fallando, y lo que todavía no hemos logrado”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “si alguien cree que extraer un pedacito de mensaje y hacerlo parte de su especulación política es algo que la gente va a festejar, no comprende el momento que está viviendo la Argentina y la oportunidad que nos brinda tener al Santo Padre”. Y calificó como “bastante miserable” la actitud de quienes buscan apropiarse de una parte del discurso.

“Tenemos que tratar de aprovechar este momento histórico para que el mundo que nos está observando vea una Argentina que puede ser mejor que la que fue; es la tarea”, señaló.

Por otra parte, Macri destacó la convocatoria que generó la llegada del Papa y consideró que su presencia representa una oportunidad para fortalecer los vínculos sociales. “La verdad que la alegría de ver un pueblo con ganas de compartir su presencia, gente de mucha fe y otra que no necesariamente va a misa todos los domingo y que se siente convocada por un pastor que viene a dejarnos este mensaje. Es una gran oportunidad para demostrar una sociedad unida, educada, con voluntad de compartir”, afirmó.

Jorge Macri le entregó la llave al papa León XIV | Crédito: Gobierno de la Ciudad

Los regalos entre Milei y León XIV: plata, ébano y un grabado de casi 300 años

El operativo para las actividades del Papa

En relación con las actividades previstas durante la visita, el jefe de Gobierno pidió a los fieles que se acerquen con tranquilidad y paciencia, y destacó el despliegue preparado para acompañar la misa y los encuentros multitudinarios.

“Queremos pedirles que todos tengan tranquilidad, paciencia y que disfruten del momento que es único e histórico. Son muchos días de mucho trabajo; tenemos un equipo muy preparado para estos grandes eventos”, indicó.

Además, hizo especial hincapié en la organización de los espacios para que los asistentes puedan seguir la celebración sin necesidad de acercarse al escenario principal.

“No hace falta que se esfuercen por llegar al Monumento de los Españoles. Uno siempre quiere estar cerca, pero la bendición del Papa llega”, expresó.

Según detalló, desde Olleros hasta el Monumento se encuentran pantallas gigantes con audio cada 250 metros para que los asistentes puedan seguir la misa. También se instalaron puestos de hidratación, puestos del SAME, Bomberos y Defensa Civil cada 100 metros.

PC/AF