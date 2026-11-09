León XIV en Buenos Aires: a qué hora empieza la misa en el Monumento a los Españoles

El papa León XIV celebrará su primera misa de la visita a la Argentina este lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo. Será su primer encuentro multitudinario con los fieles en el país desde su llegada el domingo.

Una multitud ya espera a León XIV frente al Monumento a los Españoles

La ceremonia tendrá lugar un día después de su arribo a Aeroparque desde Montevideo. En su primera jornada en Buenos Aires, el pontífice rindió homenaje al general José de San Martín, se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y mantuvo un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

A qué hora pasa el papamóvil y cuándo termina la misa

El operativo porteño fijó la apertura de los accesos a la medianoche y el comienzo de la animación a las 7. Para las 10 está previsto el recorrido del papamóvil por la avenida del Libertador, desde el túnel hasta el Monumento a los Españoles. Durante ese trayecto, León XIV saludará a los asistentes antes de presidir la celebración.

Previa misa en Palermo

La misa comenzará a las 11.30 y, según el cronograma de la Ciudad, finalizará a las 13, cuando se iniciará la desconcentración. En la previa y durante la ceremonia está prevista la participación de Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

Por dónde se ingresa a la misa del Papa en Palermo

El Gobierno porteño informó que estos ocho cruces funcionarán como puntos de ingreso y egreso para la celebración del lunes.

- Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

- Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos.

- Avenida Olleros y avenida Luis María Campos.

- Teodoro García y avenida Luis María Campos.

- Virrey Vértiz y José Hernández.

- Avenida Olleros y Valentín Alsina.

- Avenida Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

- Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.

El acceso de Virrey Vértiz y José Hernández cerrará para el ingreso dos horas antes de la llegada del Papa. Además, Gorostiaga, Maure y avenida Dorrego tendrán pasos habilitados exclusivamente para la salida, en los tres casos en dirección a Luis María Campos.

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La Ciudad informó que la inscripción con ubicación asignada cerró el 28 de octubre y que se mantiene abierta la convocatoria para el público general, sin sector reservado. En el predio habrá puestos de hidratación, espacios gastronómicos, carpas eucarísticas y asistencia sanitaria.

Dónde estacionan los micros que llegan a la misa

Las zonas de estacionamiento para micros se organizaron según su procedencia. Los vehículos que lleguen desde el norte tendrán lugar sobre la avenida del Libertador, entre General Paz y Juramento. Para los del oeste, el tramo habilitado estará en Figueroa Alcorta, entre Udaondo y Sucre.

Papa León XIV en Córdoba

Los micros que arriben desde el sur estacionarán sobre la avenida 9 de Julio, entre Adolfo Alsina y Santa Fe. El operativo reserva espacio únicamente sobre la avenida en ese tramo, con Cerrito y Carlos Pellegrini fuera del sector de estacionamiento.

Cómo sigue la agenda de León XIV en la Argentina

Antes de la misa, la Santa Sede programó para las 9.15 una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Por la tarde, el Papa tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo a las 16.10 en la Universidad Católica Argentina. Luego se reunirá con líderes religiosos en el Palacio San Martín, celebrará las vísperas en la Catedral Metropolitana y cenará con los obispos argentinos.

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El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde oficiará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. De regreso en Buenos Aires, encabezará a las 20.15 una vigilia con jóvenes en el mismo Monumento a los Españoles.

El miércoles 11, tras visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, presidirá una misa a las 10 en la plaza frente a la Basílica de Luján. La despedida oficial está prevista para las 13.30 en el aeropuerto de Ezeiza y su vuelo a Lima, Perú, para las 14.

El Decreto 1103/2026 estableció que este lunes 9 de noviembre es feriado nacional por la visita de León XIV. El martes 10 será feriado en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 regirá en la provincia de Buenos Aires.