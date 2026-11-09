Sacerdote de la catedral de La Plata, Santiago Rocca: “Cada diócesis de la Iglesia tendrá ‘postas’ donde se podrá vivir la visita del papa León XIV”

A través de una iniciativa impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina, la catedral de la ciudad de La Plata convoca a los feligreses de la provincia de Buenos para compartir en comunidad la transmisión en vivo de los eventos litúrgicos en los que participará el Santo Padre. En este marco, el sacerdote de la catedral de la ciudad de La Plata, Santiago Rocca, explicó que “cada diócesis o jurisdicción de la Iglesia a lo largo de la Argentina tendrá estas denominadas ‘postas’ donde se podrá vivir y compartir la experiencia de la visita del papa León XIV”.

Con motivo del histórico viaje del Sumo Pontífice a nuestro país, la arquidiócesis platense instalará pantallas gigantes en su interior y transmitirá cada paso del recorrido que realizará el líder del Iglesia Católica que iniciará este lunes a las 9:15 de la mañana en el Cottolengo Don Orione de la localidad bonaerense de Claypole y culminará el miércoles 11 de noviembre con la misa de clausura en la Basílica de Luján.

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El párroco de la Iglesia madre de la capital bonaerense dialogó con PERFIL y brindó detalles de cómo será la logística para la recepción masiva de fieles a partir de las primeras horas de este lunes 9 de noviembre.

A partir del día domingo tras la finalización de la última misa en horas de la noche, aproximadamente a las 21 horas, se va a empezar el armado de toda la estructura de para las transmisiones. De esta manera, el día lunes el templo abrirá a la espera de los fieles para el inicio de la transmisión.

¿Cómo será la logística de la catedral de La Plata para la recepción masiva de fieles a partir del lunes 9 de noviembre?

Al ser consultado acerca de cómo será la logística para la recepción masiva de la comunidad que se espera a partir de la noche del domingo y las primeras horas del lunes 9 de noviembre, Santiago Rocca señaló a PERFIL que “la catedral de La Plata cuenta con un espacio monumental interno y los accesos que también permiten un flujo bastante armónico. Nos vamos a dar el lujo de abrir las puertas para que puedan participar todos”.

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En este sentido, el sacerdote de la catedral de la Inmaculada Concepción subrayó que “la alegría como diócesis de La Plata es poder abrir nuestra catedral con el corazón para que todos puedan venir. No solamente la gente de misa de domingo, sino las personas en general, que puedan pasar y aprovechar para ver qué está haciendo el Papa y vivir la experiencia junto a nosotros y, nosotros junto a ellos”.

Instalación de pantallas gigantes en la catedral de La Plata en el marco de la visita del papa León XIV

En diálogo con PERFIL, Santiago Rocca indicó que “el personal de la Catedral está muy capacitado y entrenado para lo que son las grandes movilizaciones”.

Además, el capellán platense sostuvo: “La gente que va a venir es un gran misterio, sabemos que hay gente que quiere vivir la experiencia, que quiere compartirla. Contamos con la buena predisposición de todos: el equipo de seguridad de la catedral de La Plata y voluntarios que nos van a estar acompañando”.

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El lema del encuentro por la visita del Papa León XIV: “bienvenidos todos, vayan y anuncien”

“La persona que viene está buscando un encuentro, un momento de paz, un momento de oración. En este encuentro del papa León XIV queremos hacer lo mismo, abrir las puertas y que quienes lo deseen se puedan acercar. Es por ello que, el lema de su visita es: “bienvenidos todos, vayan y anuncien”, expresó a PERFIL el sacerdote Santiago Rocca.

Asimismo, el cura Rocca sentó postura sobre la llegada del Sumo Pontífice y manifestó: “Nos juega las dos realidades. Es algo que está pasando histórico, sí. Es algo que está pasando cultural, político, diplomático incluso la visita de León XIV, sí. Pero, nuestra realidad es que nosotros como católicos lo queremos vivir desde el marco de la oración, desde el compartir y una alegría evangélica que nos quiere transformar”.

Sacerdote de la catedral de la ciudad de La Plata, Santiago Rocca

“Hay algunos eventos que son celebrativos, como lo son las eucaristías, tanto en el Monumento de los Españoles como en la puerta de la Basílica de Luján. En tanto que, hay otros que tienen que ver con momentos de escucha, de catequesis y de compartir. Lo que es la visita a Claypole al Cottolengo o bien a la cárcel de Devoto, son en otro estilo u otro formato, pero tienen que ver con la tarea pastoral que el Santo Padre quiere hacer en nuestro país”, concluyó Santiago Rocca.

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Cronograma de transmisiones de los eventos litúrgicos del papa León XIV en la Catedral de La Plata

El día lunes los fieles son convocados a partir de las 8 de la mañana en la catedral de La Plata para los dos eventos centrales del día: a las nueve cuarto de la mañana el papa León XIV estará en el Cottolengo Don Orione y, a las 11 y media de la mañana el acto de mayor peso, la misa en el Monumento de los Españoles.

En relación con ello, el sacerdote de la catedral de La Plata durante la entrevista otorgada a PERFIL consideró que “lo que va a tener más fuerza en la vivencia va a ser la misa en el Monumento de los Españoles a las 11:30 de la mañana”.

Instalación de pantallas gigantes en la catedral de La Plata en el marco de la visita del papa León XIV

La Catedral de La Plata instalará pantallas gigantes y transmitirá en directo la visita del papa León XIV a la Argentina

El día martes todo se traslada hacia Córdoba y se va a estar acompañando la misa central que va a tener lugar a las 10 de la mañana en el predio de Fábrica Argentina de Aviones (FADEA).

La transmisión va a iniciar más temprano, la catedral de La Plata abrirá sus puertas y la primera transmisión será a las 7 y media de la mañana. Por lo que se encontrará abierta previamente a la reproducción en vivo.