La ANMAT prohibió tres endoprótesis vasculares robadas durante una entrega

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este miércoles 11 de noviembre el uso, la comercialización y la distribución de tres endoprótesis vasculares sustraídas durante una entrega. La medida se formalizó mediante la Disposición 7199/2026, publicada en el Boletín Oficial, y también impide ofrecer las unidades en plataformas de venta electrónica.

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Los dispositivos son endoprótesis expandibles con balón Gore VIABAHN VBX, registradas bajo el certificado PM 266-82 a nombre de Emeclar S.A. La disposición identifica las tres unidades robadas por sus números de serie y lote y por sus fechas de vencimiento.

Cuáles son las endoprótesis que prohibió la ANMAT

La disposición alcanza a tres unidades Gore VIABAHN VBX. La identificada con el número de serie y lote 28350476 vence el 2 de febrero de 2027, mientras que las otras dos, identificadas como 29004355A y 29004356A, vencen el 5 de mayo de 2027.

La ANMAT adoptó la medida porque, desde el robo, los dispositivos quedaron fuera del control de la empresa y se desconoce si se conservaron en las condiciones requeridas para su uso.

Cómo fue el robo de los insumos médicos

El hecho ocurrió el 12 de junio de 2026, según la denuncia policial incorporada al expediente. Un operario que realizaba tareas de cadetería dejó sobre una silla una caja con los productos que debía entregar ese día. Cuando regresó para retirarla, comprobó que había sido sustraída.

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La empresa informó lo sucedido a las autoridades sanitarias. La comunicación llegó a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT, que intervino tras la denuncia.

Por qué la ANMAT prohibió su uso y su venta por internet

Desde el robo, las tres endoprótesis quedaron fuera del circuito de trazabilidad de Emeclar S.A. Esa pérdida de seguimiento impide verificar en qué condiciones se conservaron los dispositivos durante el tiempo que estuvieron fuera del control de la firma.

Ante esa incertidumbre, la ANMAT dispuso una medida preventiva que abarca el uso, la comercialización y la distribución de los dispositivos. La prohibición también alcanza a los avisos en plataformas de venta electrónica, para impedir que las unidades sustraídas vuelvan a ofrecerse por esa vía.

Para qué se utilizan las endoprótesis Gore VIABAHN VBX

Estos dispositivos se emplean en procedimientos vasculares para tratar determinadas lesiones en las arterias ilíacas. Entre sus indicaciones figuran tanto lesiones nuevas como aquellas en las que la arteria volvió a estrecharse, un proceso conocido como reestenosis.

También se utilizan en determinadas lesiones de la bifurcación aórtica, el punto donde la aorta se divide en las dos arterias ilíacas comunes. Las tres unidades alcanzadas por la medida corresponden al mismo modelo.