La Plata: un hombre fue mordido por un perro y apuñaló al dueño

Un altercado en plena calle escaló hasta límites peligrosos y terminó en apuñalamiento en Arturo Seguí, un suburbio cerca de Gonnet, al norte de la ciudad de La Plata. Un joven de 18 años pasaba por la vereda cuando fue mordido por un perro. Como reacción, el muchacho comenzó a discutir con el dueño del animal, de 25 años, según refiere el medio platense 0221.

La gresca rápidamente escaló a golpes. Pero la pelea de puños terminó abruptamente cuando el que había sido mordido sacó de entre sus ropas un cuchillo de carnicero y apuñaló tres veces al dueño del perro.

En ese punto, otros vecinos que fueron testigos de la escena llamaron a la Policía. El Comando de Patrullas Norte intervino, detuvo al agresor y secuestró también en el lugar un cuchillo con una hoja de veinte centímetros.

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Mientras tanto, una ambulancia del SAME llevó al herido al Hospital San Roque de Gonnet, donde quedó internado. Según reportaron medios locales, estaba consciente y fuera de peligro.

La causa quedó caratulada como tentativa de homicidio. La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, conducida por el fiscal Juan Menucci. Por el momento se desconoce si los dos involucrados tenían alguna relación previa a este incidente, o si la violencia surgió espontáneamente tras la agresión del perro al muchacho que pasaba caminando.

LT