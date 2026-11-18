Este miércoles 18 de noviembre de 2026 quedará marcado en los libros de astronomía: a las 07:16 de la Argentina, la sonda espacial Voyager 1 de la NASA alcanzó por primera vez en la historia una distancia de un día luz respecto de la Tierra.

Lanzada al espacio hace poco más de 49 años, en septiembre de 1977, la nave logró ubicarse a unos 25.900 millones de kilómetros de nuestro planeta. De este modo, el veterano explorador robótico consolida su récord absoluto como el objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha llegado en el cosmos hasta el presente.