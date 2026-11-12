León XIV cuestionó la "mentalidad machista" de la sociedad peruana y pidió investigar los abusos en el clero

El papa León XIV reclamó este jueves una respuesta basada en la verdad, la justicia y la reparación frente a los abusos cometidos por integrantes del clero y en ámbitos de la Iglesia católica. Durante su visita a Perú, también denunció la violencia contra las mujeres y advirtió sobre la persistencia de una "mentalidad machista" en la sociedad.

Papa Leon XIV en Peru | Crédito: AFP

El pontífice se pronunció durante un encuentro con los obispos peruanos, en el marco de la última etapa de su gira de 12 días por Sudamérica. En su discurso, calificó los abusos como una "realidad que nos ha causado tanto dolor" y pidió avanzar hacia una cultura de prevención y protección de las personas más vulnerables.

"Hemos de responder como lo haría Jesús: con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", sostuvo León XIV. Se trató de la primera mención explícita a los abusos sexuales dentro de la Iglesia durante su recorrido por Sudamérica.

Los antecedentes de los abusos en la Iglesia peruana

La problemática de los abusos tiene como uno de sus principales antecedentes en Perú al Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa ultraconservadora integrada por laicos y sacerdotes que fue disuelta por decisión del papa Francisco en enero de 2025, luego de las investigaciones por denuncias de abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

Según reconoció la propia agrupación, integrantes de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 adultos entre 1975 y 2002. A partir de las investigaciones impulsadas durante el pontificado de Francisco, León XIV asumió la continuidad del proceso para atender a las víctimas y avanzar en las medidas de reparación.

En mayo de 2026, el Vaticano instaló en Lima un canal de escucha destinado a recibir denuncias de personas que sufrieron diferentes tipos de abuso. El mecanismo busca establecer posibles indemnizaciones a partir de los bienes incautados al Sodalicio. Sin embargo, los afectados reclaman una reparación integral que contemple también asistencia médica, psicológica y acompañamiento para su reinserción social.

El reclamo del Papa contra la violencia machista

Otro de los ejes de su discurso fue la violencia de género. Durante una intervención frente a la multitud congregada en la Plaza Mayor de Lima, el líder de la Iglesia católica cuestionó las prácticas machistas que todavía persisten en la sociedad peruana y vinculó esa problemática con la ausencia de los padres en la vida familiar y las distintas formas de violencia contra las mujeres.

"Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos, la violencia hacia las mujeres", afirmó León XIV. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y expresiones de apoyo por parte de los fieles que se acercaron para escucharlo.

La visita de León XIV: con los pies en la tierra

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú registró 1.261 víctimas de feminicidio entre 2016 y 2024, un incremento del 44% durante ese período. A nivel regional, América Latina registró un promedio de 11 feminicidios por día en 2024, según los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La llegada de León XIV a Perú marcó la última etapa de una gira sudamericana de 12 días que incluyó visitas a Uruguay y Argentina. El país andino tiene un significado especial para el pontífice, que vivió allí durante casi dos décadas y estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023, antes de asumir como papa.



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