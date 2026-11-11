León XIV y la esperanza de un pueblo

Está entre nosotros”. En los albores del triunfo de Milei, una parte de la intelectualidad convirtió esa frase (casi un mantra) en libro y contraseña del desconcierto y la confusión. Nada nuevo se escondía allí.

Era apenas desprecio por lo popular disfrazado de análisis sociológico, sin otra pretensión que estigmatizar, aún más, a los pobres. Y tranquilizar las conciencias, a izquierda y a derecha, de quienes han hecho de su distancia respecto del pueblo una forma de superioridad moral y, por qué no, un negocio bastante rentable. Una curiosa división del trabajo: el pueblo carga con la responsabilidad de todos los extravíos de la historia, mientras sus intérpretes se reservan el privilegio de señalarle el camino.

El Papa León XIV llegó a la patria de Francisco y encontró una Argentina que recusa los diagnósticos que, con más ceguera ideológica que compromiso con la realidad, insistían en la supuesta pérdida de la fe católica de nuestro pueblo frente al crecimiento de los evangelismos de la prosperidad.

Los dos millones y medio de fieles reunidos en la misa de Palermo del lunes, más de un millón de jóvenes que acudieron a escucharlo allí mismo el martes y los tres millones que este miércoles colmaron Luján nos hablan de una fe católica y popular que, tantas veces declarada en retirada, nunca se fue de las calles ni abandonó los caminos de nuestra patria.

Si Francisco llevó al mundo una experiencia religiosa nacida en nuestros barrios y periferias, su sucesor vino a encontrarse con su hoy tan sufrido pueblo. Por ello mismo, frente a Milei recordó que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Asimismo, llamó a fortalecer la universidad y la investigación.

Los 2,5 millones de fieles reunidos en la misa de Palermo, más de 1 millón de jóvenes en la vigilia del martes y los 3 millones que colmaron Luján nos hablan de una fe católica y popular"

En la UCA, León se reunió con empresarios, sindicalistas, trabajadores y movimientos populares. Allí defendió los sindicatos y les pidió extender su mirada hacia los precarizados y los trabajadores informales.

Recuperó las tres T de Francisco: tierra, techo y trabajo. Y, a propósito de la automatización laboral, nos recordóque “el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”. Pues el trabajo nos hace autores de un mundo compartido.En este sentido, León reivindicó la comunidad que se organiza libremente. En sus palabras: “El bien común exige superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista.”

En el Cottolengo Don Orione de Claypole pronunció quizá la definición más profunda y misericordiosa de estos días: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

En la homilía de Palermo, al comentar la expulsión de los mercaderes del templo, León cuestionó la lógica del “dar para tener” y recordó a las familias –tan golpeadas por las deudas hoy– como transmisoras de la fe y la cultura del trabajo. En Córdoba pidió a los seminaristas “dejarse evangelizar por su pueblo” y soñó con una Iglesia que siguiera “haciendo lío”, como había pedido Francisco.

“Dios está en medio nuestro”, dijo en la misa. Está entre nosotros, entonces. Sí, pero lo que está entre nosotros es la esperanza que el pesimismo había dejado de ver. Porque un pueblo es una memoria arraigada y un porvenir abierto por la fe en la convicción de que la felicidad se puede realizar en esta nuestra patria.

Acaso sea esa la enseñanza política de estos días: antes de explicar al pueblo desde afuera, conviene aprender nuevamente a escucharlo y a peregrinar con él. Porque la esperanza está en el pueblo.