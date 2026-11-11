Los americanos según “Bobby Brown”

Después de ver las fotos del festejo por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, esa nación que alguna vez fue el faro del mundo, y que al inicio del siglo XXI repitió los votos cuando los nerds de Sillicon Valley nos hicieron creer que a través de la tecnología el mundo se volvería más justo, para luego terminar echando raíces entre la toxicidad de las finanzas de NY y la corrupción legalizada de Washington (recomiendo leer Republic Lost: cómo el dinero corrompe al Congreso, de Lawrence Lessig) con un rodeo kistch (insuperables en esta categoría estética ) y después de ver y escuchar al presidente Milei en su arenga publicitaria en la Universidad Di Tella, que con su inconfundible estilo de tergiversación histórica rebautizaba al mítico Odiseo como el mucho más vernáculo Eliseo, que le valió por parte de la publicación The Economist el calificativo del líder más ignorante del mundo, tengo que rendirme ante la evidencia de que nuestro presidente tenía razón cuando sostenía que los libertarios o conservadores (no confundir con los liberales) son distintos estéticamente (el dice superiores).

Veamos: ¿alguna duda de que Donald Trump es el prototipo del neoyorquino contemporáneo? Hace doce años que domina la política de la primera potencia mundial, y una figura semejante sólo podía ser producto de esa cultura donde las finanzas, los desarrollos inmobiliarios especulativos y los lavadores de imagen que son los grandes estudios legales y contables especializados en esfumar los rastros de los negociados más turbios del mundo.

Un personaje así solo es posible en New York. Yo se que duele, yo sé que es feo, sobre todo para quienes aman esta ciudad y no han caído en la cuenta que, desde finales de los setenta, el deterioro de la que alguna vez fue el centro cultural, periodístico, deportivo, universitario, tecnológico y científico del mundo, no ha tenido pausa hasta convertirla en… Donald Trump.

Tranquiliza seguir con la ficción de que este personaje sospechado de las peores atrocidades públicas y privadas, que apenas puede hablar en inglés, estrella de realities, es el producto de la ignorante y ordinaria América profunda.

Pero no, Donald Trump es el producto más representativo de lo que es desde hace cuarenta años NY (ojalá Mandami le devuelva algo de lo que alguna vez fue, si es que el daño ya no es irreversible).

Pero lo que más duele es que este personaje (desafortunadamente no es de ficción) y esa ciudad sea el ideal ético y estético de nuestro presidente, de sus ministros más importantes que abrevaron en esa cultura decadente, y sobre todo, como vimos en la Cena Anual de la Fundación Libertad, de algunos de nuestros empresarios más influyentes.

Durante décadas nos auto proclamamos la Europa del hemisferio sur. Pero según el autor de “Eliseo”, Europa ahora es un nido de comunistas así que volvamos a nuestro Gran Hermano.

¿Dónde quedaron los tiempos de Clicks Modernos y Circo Beat? Bobby Brown, goes Down es una canción que el irrepetible Frank Zappa escribió en 1979, donde narra el ascenso y la caída del sueño americano a través de la odisea del arquetipo del supermacho estadounidense, que termina convirtiéndose en un gay, adicto y espástico a fuerza de tanta degradación. Algo así como la historia de Nueva York.

En una entrevista de 1986 decía, refiriéndose a la educación de su país: tiendo a ver todo esto como un complot gigante. No es casualidad que las escuelas americanas públicas sean pura mierda. No es casualidad que ríos de drogas estén disponibles y circulen libremente en todos los niveles de la sociedad.

De alguna manera el negocio del gobierno es el control de las fuerzas laborales, y ¿saben por qué? Porque la excelencia, la verdadera excelencia aterroriza a los americanos, porque han sido entrenados para apreciar el triunfo de los mediocres.

La poesía de Yupanqui no es apta para rodeos