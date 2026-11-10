RDC: Trump salió a defender al CEO de NVIDIA investigado por sus vínculos con una presunta espía china

La revelación de que el FBI investiga la relación sentimental de Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA, con una presunta agente del Gobierno chino generó repercusiones en Washington y en el sector tecnológico estadounidense. El presidente Donald Trump se refirió inesperadamente al caso ante la prensa y aseguró que, a su entender, el empresario no tiene motivos para preocuparse.

Según explicó Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, “el presidente Trump salió de repente en la sala de prensa, algo que no estaba previsto para hablar de este tema”. La aparición tomó por sorpresa a los periodistas, que ni siquiera habían terminado de acomodarse para formular sus preguntas.

La investigación del FBI y las sospechas sobre el vínculo con China

Sin embargo, el episodio excede el plano personal. La posibilidad de que China haya obtenido información vinculada con los desarrollos tecnológicos de NVIDIA encendió nuevas alarmas sobre la seguridad nacional y la competencia estratégica entre ambas potencias.

Powell advirtió que “la revelación de la infidelidad de Huang ha sacudido tanto la clase política como también al sector tecnológico aquí en Estados Unidos”. El principal interrogante gira en torno al eventual acceso chino a los chips de última generación que fabrica la compañía y que resultan fundamentales para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial.

La preocupación por el acceso chino a la tecnología de NVIDIA

La dimensión del caso también quedó reflejada en la posibilidad de que Trump intervenga directamente en una investigación de contrainteligencia. Para Powell, esa alternativa constituye “una medida extraordinaria” y evidencia tanto la cercanía del mandatario con Huang como las posibles consecuencias del episodio.

El corresponsal señaló que Trump afirmó haber conversado con el empresario para conocer su estado y que, durante ese intercambio, Huang le habría asegurado que “no tenía la menor idea de que la persona en cuestión fuera una espía”.

Huang, una de las figuras más influyentes y acaudaladas de la industria tecnológica mundial, reconoció haber mantenido la relación sentimental y pidió disculpas públicamente a su esposa y a la empresa mediante una carta abierta publicada en el sitio web de NVIDIA.

Durante la entrevista también se puso el foco en la dimensión económica del conflicto. El planteo no se limita a la vida privada del empresario, sino que involucra el posible acceso a información estratégica de una compañía central para la industria global de inteligencia artificial.

Powell explicó que “la empresa que ella dirige sobre el tema de la inteligencia artificial es la que adquiría los chips que produce NVIDIA”. Ese vínculo comercial agrega un elemento de preocupación a la investigación y vuelve a poner en primer plano el valor geopolítico de los semiconductores avanzados.

Así, el caso combina espionaje, tecnología, negocios y relaciones políticas, en un contexto en el que el control de los chips de inteligencia artificial se convirtió en una pieza clave de la disputa entre Estados Unidos y China.