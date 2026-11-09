¿Qué buscamos en la figura del Papa?

La llegada del Papa León XIV a nuestro país vuelve a encender una conversación profunda en las mesas argentinas.



Sin embargo, para analizar este fenómeno desde la psicología social, primero debemos derribar un mito: no podemos hablar de “los argentinos” como un bloque homogéneo que deposita una única y misma esperanza en su figura.



Somos una sociedad plural, diversa y con un abanico complejo de creencias. Pero lo que sí se vuelve una pregunta ineludible y compartida es qué representa simbólicamente un acontecimiento de estas características.



Cuando atravesamos situaciones difíciles, inciertas y complejas, surge una necesidad profundamente humana: precisamos de algo concreto que nos permita proyectar que el presente no es lo único que nos toca vivir, que hay un “después”, un horizonte posible y un lugar hacia dónde caminar.



Fatiga colectiva. Desde la psicología entendemos que cuando aumenta nuestra percepción de la incertidumbre, las personas tendemos de manera natural a buscar referencias que nos devuelvan estabilidad, pertenencia y sentido.

Precisamos de algo concreto que nos permita proyectar que el presente no es lo único que nos toca vivir"

La incertidumbre sostenida en el tiempo no es inocua; tiene un costo psicológico altísimo. Nos mantiene en un estado de alerta constante, intentando anticipar el mañana bajo preguntas desgastantes: “¿qué va a pasar?”, “¿voy a poder?”, “¿qué viene después?”.



Cuando sentimos que las variables más importantes de nuestra vida escapan a nuestro control, buscamos anclajes.



Para muchos, la religión y la espiritualidad son el terreno concreto donde se materializa la esperanza. En momentos de angustia, no solo necesitamos respuestas técnicas o económicas; necesitamos sentido, propósito y confianza.



Allí es donde la figura del Papa opera para una gran parte de la población como un organizador de esas ideas y como un faro de expectativa. La esperanza no implica una mirada ingenua que asume que “todo va a salir bien”, sino la capacidad de percibir un futuro vivible por el cual vale la pena seguir marchando.

No elimina los problemas, pero modifica radicalmente cómo nos posicionamos frente a ellos.



Este evento nos interpela como sociedad mucho más allá de la pertenencia religiosa. Una comunidad no se construye únicamente alrededor de sus instituciones formales; se edifica sobre sus símbolos, sus rituales, sus historias compartidas y sus valores.



En las calles convivirán estos días los fieles devotos, quienes asisten por tradición familiar o cultural, los movilizados por la mera curiosidad y también aquellos que no experimentan ninguna identificación.



Esa convivencia también es parte de nuestra identidad plural. Sin embargo, aunque no compartamos la misma fe, la visita nos empuja a hacernos preguntas colectivas esenciales: ¿Cómo queremos convivir? ¿Cómo tratamos a quien piensa diferente? ¿Qué valores queremos transmitir? ¿Qué sociedad queremos construir?

Son interrogantes que exceden lo estrictamente eclesiástico. No necesitamos creer todos en lo mismo para desear un horizonte común y una experiencia de pertenencia.



*Entre el amparo y el protagonismo:*



Si bien sería una generalización afirmar que existe una “necesidad inconsciente de amparo” en toda la población, es evidente que ciertas figuras estables cobran un peso simbólico muy particular en épocas de crisis.



En un contexto de transformaciones vertiginosas, una figura como la del Papa puede encarnar para muchos la protección, la tradición y la confianza.



Frente a lo impredecible, buscamos referencias que nos ordenen. Pero la espiritualidad y la fe, desde mi lectura, no deben ser confundidas con el pensamiento mágico.



El pensamiento mágico nos vuelve pasivos: es la creencia de que una fuerza externa vendrá a cambiar mágicamente nuestra realidad. La verdadera esperanza es activa. No nos dice que podemos controlarlo todo, sino que nos devuelve el protagonismo sobre lo único que sí nos pertenece: cómo decidir posicionarnos y qué hacer frente a lo que nos toca vivir.



Valor colectivo. Es innegable que los encuentros masivos y las experiencias colectivas de esta magnitud generan una atmósfera de euforia y paz.



Encontrarnos con otros, emocionarnos, compartir un ritual y sentirnos parte de algo más grande produce un bienestar real y saludable, aunque sea transitorio. Que un alivio sea temporal no le quita validez ni relevancia; en tiempos de hiperconexión digital pero de profundo aislamiento y polarización, el abrazo y la presencia física tienen un valor terapéutico incalculable para la salud mental comunitaria.



La verdadera pregunta que nos queda como sociedad no es cuánto dura la emoción del encuentro, sino qué decidimos hacer al día siguiente con aquello que la experiencia despertó.



Una vivencia colectiva intensa puede ser un gran punto de partida, pero la transformación sostenible solo aparece cuando logramos traducir esa emoción en conductas cotidianas diferentes.



El desafío de estos días no es encontrar a alguien que nos salve, sino aprovechar este reflejo de unidad para recuperar el sentido de comunidad y la responsabilidad compartida sobre el mundo que habitamos.

*Lic. Psicóloga (M.N. 51296)