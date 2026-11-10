“Que el crecimiento alcance a quienes más le cuesta”, pidió el Papa, no la oposición

El Gobierno pidió conocer por adelantado el discurso del Papa. No hacía falta: León XIV dijo lo que cualquier argentino dice en la mesa de su casa. Trabajadores que no llegan a fin de mes, jubilados, pibes que se van, discapacidad, corrupción. Con Javier Milei sentado al lado.

“La economía debe estar al servicio de la persona” no al revés. Y pidió que el crecimiento alcance a quienes más les cuesta. Acá se festeja el superávit mientras hay gente que, aun trabajando, no cubre las necesidades de su hogar. Lo dijo el Papa. No la oposición.

Farsas políticas sobre la visita papal

Habló de “los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad” y de que la dignidad «reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad». Frente al Presidente que vetó el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad.

Una nación debe preguntarse “en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra”, dijo. Su respuesta: educación, formación profesional, universidad e investigación. Justo lo que este Gobierno recorta. Los pibes no se van por gusto: se van porque no les alcanza.

La epistocracia de Milei

“La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”. Y quien gobierna debe «reconocer los límites del poder que le ha sido confiado» y cuidar la palabra. Cada peso desviado es una pensión, un remedio o una escuela que no llega. Lo venimos denunciando.

Cerró con el Preámbulo, “constituir la unión nacional” y con Francisco: “Que el Señor los haga crecer como pueblo”.

El papa León habló de respetar las instituciones, y lo primero que hizo al bajar del escenario fue saludar a la Vicepresidenta Victoria Villarruel. Todo lo que no hace Milei. Gracias Santo Padre por respetar la institucionalidad y la investidura. Gobernar no es humillar al que piensa distinto ni ajustar a los que menos tienen. Es que el crecimiento le llegue a todos. Una Argentina que te alcance.

Marcela Pagano es diputada nacional.