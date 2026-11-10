Quién fue Sergio “El Gallego” Ramírez, el productor que ganó 12 premios Martín Fierro

Sergio “El Gallego” Ramírez murió el viernes 6 de noviembre a los 66 años. En más de tres décadas de trabajo en la televisión argentina, pasó de producir ciclos como Fax, el programa de Nicolás Repetto, a dirigir la programación de canales y desarrollar documentales. A lo largo de su carrera ganó 12 premios Martín Fierro.

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En sus últimos años formó parte de Kuarzo Entertainment Argentina, donde coincidió con el periodista Pablo Montagna en Editando Tele. Tras conocerse la noticia, Montagna lo recordó como un profesional “pionero, generoso y querido por la industria”.

Quién fue Sergio “El Gallego” Ramírez, de Fax a los documentales

Ramírez fue productor ejecutivo de Fax, el ciclo conducido por Nicolás Repetto que obtuvo el Martín Fierro de Oro en 1991. También trabajó en Hombres de ley, la ficción judicial que se emitía por ATC, hoy Televisión Pública.

Su carrera incluyó puestos de gestión en Telefe, América TV y Canal 13. Entre 2000 y 2001 fue gerente de programación de América y luego se desempeñó como director de contenidos de Claxson hasta 2006.

Sergio “El Gallego” Ramírez

En los años noventa, según recordó Montagna, fue una de las personas con las que Adrián Suar conversó sobre la posibilidad de abrir su propia productora. El proyecto se concretó más tarde con la fundación de Pol-ka.

En la producción independiente, Ramírez impulsó Error 170 y Naya Films, compañías dedicadas a desarrollar formatos para televisión abierta y series documentales para el cable y las plataformas. Entre sus 12 estatuillas también figura el premio a Mejor Documental por 2001: El año del corralito.

El programa sobre discapacidad y el homenaje a su hija Guadalupe

A través de Error 170 y en conjunto con Canal 7, Ramírez desarrolló Desde la vida, un programa dedicado a la discapacidad. Del ciclo surgió una iniciativa para equipar una sala de musculación adaptada en el Centro de Rehabilitación Ramsay.

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Para comprar los equipos, el productor organizó una subasta de obras realizadas por chicos. La sala recibió el nombre “Lupe Ramírez” en homenaje a su hija Guadalupe.

El conductor Mariano Iúdica lo recordó en redes sociales por la influencia que tuvo entre quienes se formaron en el medio. “Fuiste un prócer de la producción de TV. Toda mi generación te admiró”, escribió.

El cantautor Orlando Netti también lo despidió con un mensaje en el que recordó su paso por distintos programas de la pantalla chica. El velatorio había sido anunciado para el lunes 9 de noviembre en Casa O’Higgins, en la Ciudad de Buenos Aires.