Tras el brutal ataque a una adolescente con autismo en Neuquén, su madre denunció que “Educación no hizo nada”

Una adolescente de 13 años con autismo fue atacada por un grupo de compañeras en una escuela de Cutral Co, Neuquén, y terminó con ocho hematomas en distintas partes del cuerpo. El hecho ocurrió el 5 de noviembre y, casi una semana después, su familia sigue reclamando y esperando respuestas. En una entrevista con PERFIL, Mariela, la madre de la víctima, denunció que el establecimiento no activó los protocolos de atención médica y que, en lugar de separar a las agresoras, le sugirieron cambiar a su hija de turno.

“¿Por qué mi hija la tengo que cambiar y no la otra nena?”, cuestionó la mujer, quien ya acudió a la Fiscalía y anticipó que avanzará con acciones legales contra las estudiantes involucradas, sus padres y la institución educativa.

Una adolescente con autismo fue atacada por otras estudiantes en Cutral Co, Neuquén

La adolescente cursa primer año en el CPEM N.º 6 y, según su madre, no conocía a las alumnas de segundo que la atacaron. Todo comenzó durante un recreo, cuando dos chicas se acercaron para advertirle que le pegarían a la salida. La amenaza se concretó ese mismo día. “Cinco nenas agarraron, dos a la amiga, una se le subió arriba y le empezó a agredir”, relató Mariela. Según los testimonios que recibió, una de las estudiantes tomó a su hija por detrás, la tiró al piso y comenzó a golpearla, mientras otras le daban patadas. Algunas, además, filmaron la agresión.

La adolescente terminó con los anteojos rotos y lesiones en distintas partes del cuerpo. Al día siguiente, su pediatra constató ocho hematomas, que quedaron documentados en un informe médico.

Las consecuencias del ataque a la adolescente con autismo

Mariela contó a PERFIL que las secuelas no fueron solamente físicas. Su hija recibió el diagnóstico de autismo hace dos años y, hasta ahora, nunca había atravesado episodios como los que comenzaron después de la agresión. “Mi hija tiene 13 años y no está bien”, expresó. Según explicó, empezó a tener crisis de enojo, con gritos y golpes contra objetos, situaciones que la familia no había observado anteriormente.

Uno de esos episodios ocurrió después de una reunión con autoridades de supervisión escolar. La mujer también rechazó la versión de que existía un conflicto previo entre las estudiantes. Aseguró que su hija no había discutido antes con las agresoras y que ni siquiera conocía a la principal señalada.

Cuando Mariela llegó al establecimiento después del ataque, encontró a su hija llorando, golpeada y con los anteojos rotos. Según denunció, las autoridades labraron un acta, pero no la trasladaron a un hospital ni le indicaron que debía llevarla de inmediato a una guardia médica. Fue la psicóloga de la adolescente quien le recomendó realizar la denuncia y buscar atención médica. Recién al día siguiente, el pediatra constató las lesiones.

La madre aseguró que, durante una reunión posterior, la vicedirectora justificó la falta de asistencia médica al señalar que habían tenido dificultades para conseguir ambulancias en otras oportunidades.

Femicidio de Nancy Godoy: “Le habrían amputado la mano cuando todavía estaba viva”, reveló el abogado de la familia

Luego preguntó qué medidas tomarían para evitar que las agresoras volvieran a acercarse a su hija. Según Mariela, desde la escuela y la supervisión le explicaron que no podían aplicar amonestaciones ni expulsiones, y que únicamente realizarían talleres de concientización. También le propusieron cambiar a la adolescente al turno mañana. “¿Por qué mi hija la tengo que cambiar y no la otra nena?”, respondió.

La madre cuestionó además la falta de acompañamiento escolar. Aseguró que había informado el diagnóstico de autismo desde el ingreso de su hija al establecimiento, pero que algunos docentes ni siquiera estaban al tanto de su condición.

La agresión quedó filmada y la familia acudió a la Justicia

Mariela confirmó que recibió una grabación breve en la que se observa parte de la agresión y aseguró que otras estudiantes también filmaron lo ocurrido. “Entre dos tenían a la compañera, una la golpeaba y la otra la pateaba, otros se dedicaron a filmar”, describió.

La familia ya acudió a la Fiscalía de Cutral Co, donde la adolescente y su madre fueron entrevistadas por profesionales. Según contó Mariela, les informaron que también convocarían a una de las estudiantes señaladas para conocer las circunstancias de la agresión. Además, su marido tomó contacto con un abogado para evaluar acciones judiciales contra las menores involucradas, sus familias y la escuela.

“Educación no hizo nada ni va a hacer nada. Solamente estos talleres de concientización”, lamentó Mariela, quien insiste en que su hija necesita protección y acompañamiento.

El antecedente de Catamarca: una alumna se burló del acoso a una compañera y confesó que "disfrutaba" verla sufrir

El ataque en Neuquén se conoció apenas dos semanas después de otro caso de violencia escolar que generó indignación. Sucedió en Catamarca. Una estudiante del colegio Pía Didoménico quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que relató, entre risas, cómo había hostigado junto a otras compañeras a una adolescente durante su viaje de egresados a Bariloche. Lejos de mostrar arrepentimiento, reconoció que disfrutaba del sufrimiento de la víctima.

El hostigamiento, según denunciaron los padres de la adolescente, había comenzado meses antes. En abril, un grupo de estudiantes habría accedido a su celular y difundido un video íntimo de ella junto a su pareja. A partir de ese episodio, la joven comenzó a cursar de manera virtual y tres adolescentes fueron denunciados. Pese a lo ocurrido, en septiembre viajó a Bariloche con sus compañeros, después de que su familia consultara con los profesionales que la acompañaban.

Durante el viaje, las agresiones continuaron. En la grabación que posteriormente se viralizó, una de las estudiantes contó que le había arrojado un vaso de agua encima a su compañera mientras esta permanecía inmóvil. “Agarro el vaso, me quedo así mirándola. Hasta que no se vació el vaso, no le dejé de tirar”, relató.

También reconoció que, durante una salida a un boliche, le dedicaron insultos y cánticos relacionados con el video íntimo que había circulado meses antes. La adolescente terminó llorando. Según contó la agresora, a la joven "le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”, expresó.

Y siguió: “Cada vez que teníamos oportunidad de barbearla, la barbeábamos; cada vez que pasaba por al lado le gritábamos podrida”.

La difusión de esas declaraciones provocó el repudio de la comunidad educativa y motivó una sentada pacífica de estudiantes frente al colegio Pía Didoménico. Con carteles y consignas contra el acoso escolar, reclamaron justicia por los maltratos que había sufrido su compañera.

cp