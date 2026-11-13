Usar juegos de Realidad Virtual ayuda a los chicos que deben operarse a minimizar el miedo previo

Para muchos chicos, entrar a un quirófano puede ser una experiencia cargada de incertidumbre, miedo y ansiedad. Pero una herramienta tecnológica, habitualmente asociada con los videojuegos y el entretenimiento, podría convertirse en una aliada para hacer más llevadero ese momento. Se trata de la realidad virtual, que permite sumergirse en escenarios digitales y que ahora mostró resultados alentadores en un estudio realizado con pacientes pediátricos.

La investigación, publicada el 5 de noviembre en la revista científica PLOS Digital Health, encontró que los chicos que utilizaron un visor de realidad virtual antes de una cirugía manifestaron menores niveles de miedo y malestar emocional. Además, registraron descensos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, dos indicadores fisiológicos relacionados con el estrés.

El trabajo fue desarrollado por investigadores de la Universidad Commonwealth de Virginia, en Estados Unidos, encabezados por Dayanjan Wijesinghe. Durante nueve meses, evaluaron la experiencia de 80 pacientes de entre 6 y 15 años que debían someterse a cirugías programadas en un hospital pediátrico.

La ansiedad preoperatoria no es un problema menor

Según explicaron los autores, afecta a entre el 50% y el 75% de los chicos que atraviesan una intervención quirúrgica. Además, puede asociarse con mayores dificultades durante la inducción de la anestesia, más dolor después de la operación y una recuperación prolongada.

Aunque habitualmente se utilizan medicamentos sedantes para controlar esa ansiedad, también existen alternativas no farmacológicas, como el juego terapéutico, la musicoterapia y, más recientemente, la realidad virtual.

Para evaluar esta última posibilidad, los investigadores diseñaron una experiencia inmersiva mediante un visor Meta Quest. Los chicos podían explorar una habitación infantil interactiva o trasladarse virtualmente a una playa tranquila. El objetivo era ofrecerles un entorno agradable que ayudara a disminuir la tensión previa a la operación.

Los resultados fueron alentadores. En una escala de malestar emocional de cero a diez, la mediana de las respuestas descendió de tres puntos a uno después de utilizar el dispositivo. En cuanto al miedo, medido en una escala de cero a cuatro, la mediana pasó de uno a cero.

Además, 46 de los 80 participantes (57,5%) experimentaron una mejoría considerada clínicamente significativa en el malestar emocional, mientras que 44 (55%) alcanzaron ese umbral en la evaluación del miedo.

Los cambios también aparecieron en las mediciones fisiológicas. La frecuencia cardíaca disminuyó, en promedio, 5,8 latidos por minuto y la presión arterial sistólica se redujo 4,1 milímetros de mercurio.

La aceptación de la experiencia fue otro de los aspectos destacados. Nueve de cada diez chicos manifestaron que volverían a utilizar la realidad virtual y prácticamente todos los padres recomendarían su aplicación. También recibió una evaluación favorable del personal de enfermería: los 29 profesionales que participaron dijeron que la recomendarían para otros pacientes.

Sin embargo, los autores señalaron una limitación fundamental: la investigación no contó con un grupo de control. Por lo tanto, no permite establecer cuánto de la mejoría observada se debió específicamente a la realidad virtual y cuánto pudo responder a otros factores, como el paso del tiempo o las variaciones naturales de la ansiedad.

Wijesinghe también advirtió que los mayores descensos se registraron entre los pacientes que inicialmente tenían más ansiedad, un resultado que podría estar influido por un fenómeno estadístico conocido como "regresión a la media".

Por eso, aunque los investigadores consideran que la experiencia demostró ser viable, segura y bien aceptada en ese entorno hospitalario, subrayaron que serán necesarios ensayos controlados para confirmar su eficacia.

Para Walaa Abu Rukbah, primera autora del estudio, uno de los aspectos más valiosos fue observar la respuesta positiva de los chicos y sus familias. Desde su perspectiva como farmacéutica, explorar alternativas seguras que no dependan de medicamentos puede contribuir a acompañar mejor a los pacientes durante la incertidumbre que genera una operación.

La realidad virtual todavía no puede considerarse una solución de eficacia comprobada para la ansiedad preoperatoria infantil. Pero estos resultados sugieren que podría convertirse en una herramienta complementaria dentro de una atención pediátrica más amable, centrada en los chicos y sus familias.

cp