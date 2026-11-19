Aquel suceso que comenzó en el streaming y se transformó en un furor internacional con estadios llenos vuelve a encender sus luces. Go! Vive a tu Manera prepara su gran regreso en vivo el 12 de diciembre en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA). La propuesta presenta un formato renovado que mezclará teatro musical, nostalgia y una mirada actual sobre los personajes que marcaron a toda una generación. Detrás de este esperado retorno no sólo está la emoción de volver a ponerse en la piel de Mía Cáceres, sino también un nuevo rol fundamental para su protagonista: Pilar Pascual se suma por primera vez como productora del show junto a OnceLoops Media, Kuarzo Entertainment Argentina, Yellow Kingdom y EB Producciones.

“La verdad que estoy muy muy feliz, muy contenta -reconoce durante una entrevista exclusiva-. También fue algo que yo busqué, entonces un poco ya venía esperando que pasara”, confiesa sobre cómo se gestó el proyecto. “Empecé a decir: ‘Bueno, hagámoslo, ¿qué hace falta?’. Y cuando consultábamos para hacer la tercera temporada, la respuesta siempre era: ‘Empecemos con shows para ver qué tan presente está la gente y qué tan necesitada de esa tercera temporada está’. Así que estamos muy emocionados de volver a este proyecto que me dio tanto y que me hizo comenzar en este mundo”.

Una propuesta con formato de comedia musical

A diferencia de aquellas recordadas funciones agotadas en el Teatro Ópera y el estadio Luna Park, donde el foco estaba puesto estrictamente en las canciones al estilo concierto, este nuevo espectáculo —titulado Go! Vive a tu manera, ¿y si volvemos?, con la música de Sebastián Mellino— apuesta a una estructura narrativa más profunda y con mucho despliegue coreográfico. “El proyecto no se ha planteado como el show de antes, porque aquello era mucho más musical, casi sin interacción, cantando los temas y ya -explica-. Esto está más planteado como un teatro musical, donde vamos a actuar, vamos a revivir las historias de los personajes, pero no desde el pasado, sino desde el presente. Cómo están hoy, qué pasó desde que se terminó la película -que fue lo último que sacamos- y cómo han crecido. Es una continuación de la historia que mucha gente no pudo cerrar en vivo”.

Para lograrlo, gran parte del elenco original volverá a compartir tablas. “Vamos a estar El Purre, Renata Toscano, Santiago Sáez, Ana Paula, Majo Cardoso, Majo Chicar, Carmela Barsamian, Paulo Sánchez Lima, Bautista Lena, Manu Ramos y Crash. Casi todo el elenco”, detalla con entusiasmo, destacando la alegría de volver a unirse a pesar de la distancia y los caminos que cada uno fue transitando en estos años. “Es como darle este cierre lindo que no pudimos tener antes por la pandemia”.

Estética renovada y conexión generacional

El paso del tiempo también se reflejará en la puesta visual y el diseño de vestuario, coordinado por Flor Mezzino. Pili destaca la libertad creativa que tuvo en esta etapa: “Me deja involucrarme mucho en mi personaje. Quería que Mía fuera por otro lado, que ya creció, que es más fashionista, más enfocada en la moda y con menos estampados. Todo va a ser muy actual: el estilismo, los sonidos de algunas canciones que van a cambiar, y lo que pasa entre las historias. Obviamente, vamos a tener momentos nostálgicos recordando lo que fue, pero con una estética que será una locura de colores y contrastes increíble”. Aquí la entrevista completa:

Consultada sobre el legado que dejó la ficción en países como Argentina, Brasil, México, Perú, Chile, Francia y Alemania, la artista reflexiona sobre el impacto perdurable en los jóvenes: “Es una historia que ayudó y sigue ayudando a muchos chicos a creer y luchar por sus sueños. El mensaje principal es que va a haber obstáculos, pero si sos constante los vas a cumplir. Es una historia de vida que motiva mucho, y poder ser parte de este reencuentro de proyectos que marcaron tanto es muy lindo”.

Con un segundo show ya en marcha ante la gran respuesta de los seguidores, el universo de Go! Vive a tu manera se prepara para reencontrarse con su público en la avenida Corrientes. “Esperamos lanzar más fechas, irnos de gira y que todas esas cosas pasen”, concluye Pili, lista para volver a emocionar a una comunidad que nunca dejó de cantar sus canciones y con una función agregada para el domingo 13 a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.